ASX is Australia’s largest stock exchange in terms of market capitalization. It has been operating since 1987. ASX stands for Australian Securities Exchange. ASX has 1000’s of listed Penny stocks that are actively traded every day.

There are many stocks that have given more than 100x returns in the last 2.5 years. Yes, you. read it correctly that is more than 100x returns in just 2.5 years. This is the most sought-after reason for people to trade and invest in penny stocks.

Here we have compiled a list of 1300+ penny stocks, that can be checked for opportunities. Penny stocks in bull markets do well, even junk company’s stocks go higher. But please make sure you do deep down fundamental and technical analysis. At least before investing or opening any trading positions.

Penny stocks are bound to be very risky, but with the higher risk, we also have chances of higher return. I would rather do options trading than buying and selling these penny shares.

ASX Penny Stocks List:

Australian Securities Exchange ASX Penny stocks list, that is trading below $10. Some of these stocks might have moved up, you can keep track of those stocks. Look at the price as an inspiration for considering Penny stocks. (Price as of 3 September 2021).

Sl No Code Company Price in AUD 1 AST Ausnet Services Ltd 1.97 2 VCX Vicinity Centres 1.573 3 PLS Pilbara Minerals Ltd 1.988 4 AWC Alumina Ltd 1.613 5 AMP AMP Ltd 1.06 6 VEA Viva Energy Group Ltd 1.948 7 MGF Magellan Global Fund 1.82 8 BPT Beach Energy Ltd 1.075 9 NIC Nickel Mines Ltd 0.953 10 CMW Cromwell Property Group 0.893 11 PRU Perseus Mining Ltd 1.443 12 PPH Pushpay Holdings Ltd 1.575 13 LTR Liontown Resources Ltd 0.845 14 NHC New Hope Corporation Ltd 1.9 15 CRN Coronado Global Resources Inc 0.935 16 HTA Hutchison Telecommunications (Australia) Ltd 0.115 17 IMU Imugene Ltd 0.29 18 AIZ Air New Zealand Ltd 1.365 19 DEG De Grey Mining Ltd 1.098 20 WLE Wam Leaders Ltd 1.455 21 RMS Ramelius Resources Ltd 1.495 22 MSB Mesoblast Ltd 1.85 23 BKI BKI Investment Company Ltd 1.62 24 ISX Isignthis Ltd 1.07 25 HGH Heartland Group Holdings Ltd 1.99 26 SLR Silver Lake Resources Ltd 1.305 27 HDN Homeco Daily Needs REIT 1.543 28 PDN Paladin Energy Ltd 0.423 29 SBM ST Barbara Ltd 1.538 30 GOR Gold Road Resources Ltd 1.198 31 MHH Magellan High Conviction Trust 1.745 32 BET Betmakers Technology Group Ltd 1.2 33 IAP Irongate Group 1.53 34 NEA Nearmap Ltd 1.968 35 OCA Oceania Healthcare Ltd 1.38 36 ERA Energy Resources of Australia Ltd 0.265 37 OML Ooh!Media Ltd 1.5 38 WAF West African Resources Ltd 1.005 39 GEM G8 Education Ltd 1.045 40 KMD Kathmandu Holdings Ltd 1.218 41 AAC Australian Agricultural Company Ltd 1.415 42 NBI NB Global Corporate Income Trust 1.91 43 NWH NRW Holdings Ltd 1.855 44 BRN Brainchip Holdings Ltd 0.503 45 INR Ioneer Ltd 0.435 46 MGX Mount Gibson Iron Ltd 0.688 47 BGL Bellevue Gold Ltd 0.875 48 GRR Grange Resources Ltd 0.635 49 AVZ AVZ Minerals Ltd 0.225 50 WGX Westgold Resources Ltd 1.655 51 SYA Sayona Mining Ltd 0.125 52 API Australian Pharmaceutical Industries Ltd 1.41 53 SIG Sigma Healthcare Ltd 0.64 54 SWM Seven West Media Ltd 0.435 55 FGG Future Generation Global Investment Company Ltd 1.635 56 KAR Karoon Energy Ltd 1.145 57 GDI GDI Property Group 1.15 58 EHL Emeco Holdings Ltd 1.145 59 RDC Redcape Hotel Group 1.12 60 IFM Infomedia Ltd 1.595 61 REG Regis Healthcare Ltd 1.97 62 SYR Syrah Resources Ltd 1.18 63 PPS Praemium Ltd 1.17 64 PRN Perenti Global Ltd 0.83 65 LKE Lake Resources N.L. 0.535 66 PPC Peet Ltd 1.185 67 FGX Future Generation Investment Company Ltd 1.405 68 APL Antipodes Global Investment Company Ltd 1.16 69 ALK Alkane Resources Ltd 0.943 70 PGF PM Capital Global Opportunities Fund Ltd 1.57 71 STX Strike Energy Ltd 0.27 72 PL8 Plato Income Maximiser Ltd 1.275 73 SSM Service Stream Ltd 0.885 74 BFG Bell Financial Group Ltd 1.695 75 OMH Om Holdings Ltd 0.72 76 MCR Mincor Resources NL 1.225 77 PGG Partners Group Global Income Fund 1.9 78 FDV Frontier Digital Ventures Ltd 1.51 79 MMM Marley Spoon AG 1.99 80 MAH Macmahon Holdings Ltd 0.235 81 HUM Humm Group Ltd 1.023 82 JRV Jervois Mining Ltd 0.45 83 SPL Starpharma Holdings Ltd 1.225 84 BTH Bigtincan Holdings Ltd 1.195 85 JMS Jupiter Mines Ltd 0.253 86 RSG Resolute Mining Ltd 0.445 87 PIC Perpetual Equity Investment Company Ltd 1.31 88 ABR American Pacific Borates Ltd 1.26 89 DGL DGL Group Ltd 1.89 90 PYC PYC Therapeutics Ltd 0.153 91 HT1 HT&E Ltd 1.745 92 FFX Firefinch Ltd 0.525 93 FZO Family ZONE Cyber Safety Ltd 0.74 94 MYX Mayne Pharma Group Ltd 0.265 95 SLC Superloop Ltd 0.95 96 CXO Core Lithium Ltd 0.308 97 ALG Ardent Leisure Group Ltd 0.94 98 RUL Rpmglobal Holdings Ltd 1.96 99 OPT Opthea Ltd 1.278 100 88E 88 Energy Ltd 0.033 101 PAI Platinum Asia Investments Ltd 1.205 102 PAR Paradigm Biopharmaceuticals Ltd 1.935 103 QRI Qualitas Real Estate Income Fund 1.635 104 PMC Platinum Capital Ltd 1.49 105 NMT Neometals Ltd 0.793 106 PCI Perpetual Credit Income Trust 1.085 107 CAT Catapult Group International Ltd 1.855 108 VXR Venturex Resources Ltd 0.61 109 EMR Emerald Resources NL 0.805 110 ART Airtasker Ltd 1 111 AIS Aeris Resources Ltd 0.185 112 RED RED 5 Ltd 0.175 113 MYR Myer Holdings Ltd 0.5 114 AMI Aurelia Metals Ltd 0.33 115 ADN Andromeda Metals Ltd 0.165 116 NGI Navigator Global Investments Ltd 1.98 117 DDH DDH1 Ltd 1.15 118 PLL Piedmont Lithium Inc 0.685 119 CAJ Capitol Health Ltd 0.38 120 OFX OFX Group Ltd 1.61 121 CVN Carnarvon Petroleum Ltd 0.245 122 AMH Amcil Ltd 1.28 123 TLG Talga Group Ltd 1.26 124 WMI Wam Microcap Ltd 1.825 125 FLN Freelancer Ltd 0.835 126 ALC Alcidion Group Ltd 0.355 127 JHC Japara Healthcare Ltd 1.38 128 MVF Monash Ivf Group Ltd 0.945 129 PIA Pengana International Equities Ltd 1.44 130 AXE Archer Materials Ltd 1.61 131 UOS United Overseas Australia Ltd 0.74 132 IMM Immutep Ltd 0.43 133 EGR Ecograf Ltd 0.81 134 CDD Cardno Ltd 0.935 135 WZR Wisr Ltd 0.275 136 TUA Tuas Ltd 0.78 137 WGN Wagners Holding Company Ltd 1.93 138 3PL 3P Learning Ltd 1.3 139 CDM Cadence Capital Ltd 1.21 140 AMA AMA Group Ltd 0.48 141 RIC Ridley Corporation Ltd 1.11 142 PAN Panoramic Resources Ltd 0.173 143 BCK Brockman Mining Ltd 0.038 144 MAU Magnetic Resources NL 1.6 145 ARX Aroa Biosurgery Ltd 1.01 146 A4N Alpha Hpa Ltd 0.43 147 AGI Ainsworth Game Technology Ltd 1.01 148 ADO Anteotech Ltd 0.173 149 IRI Integrated Research Ltd 1.97 150 HAS Hastings Technology Metals Ltd 0.195 151 BSE Base Resources Ltd 0.288 152 IHL Incannex Healthcare Ltd 0.315 153 POS Poseidon Nickel Ltd 0.11 154 WAX Wam Research Ltd 1.67 155 COE Cooper Energy Ltd 0.2 156 CVW Clearview Wealth Ltd 0.485 157 MHJ Michael Hill International Ltd 0.83 158 MFB My Food Bag Group Ltd 1.325 159 AMS Atomos Ltd 1.47 160 BOE Boss Energy Ltd 0.14 161 GDF Garda Property Group 1.388 162 TGG Templeton Global Growth Fund Ltd 1.555 163 PE1 Pengana Private Equity Trust 1.27 164 CTM Centaurus Metals Ltd 0.875 165 4DX 4DMEDICAL Ltd 1.435 166 EZL EUROZ Ltd 1.515 167 MNS Magnis Energy Technologies Ltd 0.32 168 ECF Elanor Commercial Property Fund 1.115 169 NEW NEW Energy Solar Ltd 0.82 170 TNT Tesserent Ltd 0.27 171 WQG WCM Global Growth Ltd 1.63 172 VHT Volpara Health Technologies Ltd 1.145 173 NXS Next Science Ltd 1.44 174 TWR Tower Ltd 0.675 175 MLD Maca Ltd 0.818 176 CLV Clover Corporation Ltd 1.675 177 FYI FYI Resources Ltd 0.82 178 3DP Pointerra Ltd 0.405 179 KSL Kina Securities Ltd 0.94 180 BCI BCI Minerals Ltd 0.445 181 CGS Cogstate Ltd 1.56 182 WGO Warrego Energy Ltd 0.218 183 ORR Orecorp Ltd 0.67 184 PNR Pantoro Ltd 0.188 185 SKT Sky Network Television Ltd 0.15 186 BUB Bubs Australia Ltd 0.425 187 SFG Seafarms Group Ltd 0.054 188 AVJ Avjennings Ltd 0.63 189 VML Vital Metals Ltd 0.061 190 SO4 Salt Lake Potash Ltd 0.31 191 NWF Newfield Resources Ltd 0.435 192 GNX GENEX Power Ltd 0.235 193 RTR Rumble Resources Ltd 0.405 194 E25 Element 25 Ltd 1.68 195 PLT Plenti Group Ltd 1.453 196 GNG GR Engineering Services Ltd 1.52 197 SRG SRG Global Ltd 0.545 198 GLN Galan Lithium Ltd 0.99 199 SVL Silver Mines Ltd 0.2 200 QPM Queensland Pacific Metals Ltd 0.18 201 QVE QV Equities Ltd 0.99 202 MLX Metals X Ltd 0.26 203 HE8 Helios Energy Ltd 0.14 204 HLO Helloworld Travel Ltd 1.52 205 M7T MACH7 Technologies Ltd 0.99 206 SPT Splitit Payments Ltd 0.5 207 CL1 Class Ltd 1.865 208 KGL KGL Resources Ltd 0.585 209 WAR Wam Strategic Value Ltd 1.26 210 SVM Sovereign Metals Ltd 0.535 211 WOT Wotso Property 1.38 212 COG COG Financial Services Ltd 1.35 213 EOF Ecofibre Ltd 0.655 214 FRI Finbar Group Ltd 0.82 215 IGL Ive Group Ltd 1.555 216 CEL Challenger Exploration Ltd 0.26 217 MAD Mader Group Ltd 1.09 218 STA Strandline Resources Ltd 0.193 219 ICQ Icar Asia Ltd 0.475 220 ITG Intega Group Ltd 0.51 221 DCN Dacian Gold Ltd 0.22 222 EPD Empired Ltd 1.32 223 4DS 4DS Memory Ltd 0.16 224 AHQ Allegiance Coal Ltd 0.64 225 AJM Altura Mining Ltd 0.07 226 KSC K & S Corporation Ltd 1.615 227 AVG Australian Vintage Ltd 0.82 228 LEG Legend Mining Ltd 0.075 229 ZER ZETA Resources Ltd 0.365 230 DTC Damstra Holdings Ltd 1.105 231 EWC Energy World Corporation Ltd 0.079 232 GVF Global Value Fund Ltd 1.175 233 DYL Deep Yellow Ltd 0.61 234 BNO Bionomics Ltd 0.2 235 WMA Wam Alternative Assets Ltd 1.035 236 EMH European Metals Holdings Ltd 1.535 237 NCZ New Century Resources Ltd 0.165 238 AIM Ai-Media Technologies Ltd 0.95 239 GDG Generation Development Group Ltd 1.125 240 EXR Elixir Energy Ltd 0.223 241 JAN Janison Education Group Ltd 0.85 242 NZK New Zealand King Salmon Investments Ltd 1.42 243 GSS Genetic Signatures Ltd 1.37 244 TGP 360 Capital Group 0.845 245 LDX Lumos Diagnostics Holdings Ltd 1.29 246 SMR Stanmore Resources Ltd 0.71 247 YOJ Yojee Ltd 0.17 248 CRO Cirralto Ltd 0.066 249 PCG Pengana Capital Group Ltd 1.85 250 FOR Forager Australian Shares Fund 1.745 251 HMY Harmoney Corp Ltd 1.885 252 CAI Calidus Resources Ltd 0.475 253 CBR Carbon Revolution Ltd 0.97 254 BTI Bailador Technology Investments Ltd 1.35 255 GTK Gentrack Group Ltd 1.91 256 CYL Catalyst Metals Ltd 1.92 257 RHY RHYTHM Biosciences Ltd 0.92 258 MYD Mydeal.com.Au Ltd 0.71 259 ST1 Spirit Technology Solutions Ltd 0.28 260 WJA Wameja Ltd 0.15 261 AGY Argosy Minerals Ltd 0.145 262 NVA Nova Minerals Ltd 0.108 263 ARU Arafura Resources Ltd 0.12 264 SHJ Shine Justice Ltd 1.04 265 IMA Image Resources NL 0.18 266 PVS Pivotal Systems Corporation 1.41 267 NTU Northern Minerals Ltd 0.037 268 LME Limeade, Inc 0.715 269 HFR Highfield Resources Ltd 0.495 270 AHI Advanced Human Imaging Ltd 1.295 271 TEK Thorney Technologies Ltd 0.425 272 SMP Smartpay Holdings Ltd 0.74 273 VEE Veem Ltd 1.35 274 MCA Murray Cod Australia Ltd 0.3 275 D2O Duxton Water Ltd 1.41 276 PDI Predictive Discovery Ltd 0.125 277 SES Secos Group Ltd 0.315 278 EVS Envirosuite Ltd 0.14 279 EMN Euro Manganese Inc 0.655 280 EXP Experience Co Ltd 0.3 281 PPG Pro-Pac Packaging Ltd 0.205 282 KZA KAZIA Therapeutics Ltd 1.25 283 APZ Aspen Group 1.42 284 NZM NZME Ltd 0.835 285 EEG Empire Energy Group Ltd 0.275 286 IPD Impedimed Ltd 0.11 287 GPR Geopacific Resources Ltd 0.315 288 KCN Kingsgate Consolidated Ltd 0.72 289 EGN Engenco Ltd 0.515 290 GMD Genesis Minerals Ltd 0.076 291 RZI RAIZ Invest Ltd 1.85 292 DNK Danakali Ltd 0.438 293 MML Medusa Mining Ltd 0.775 294 A2B A2B Australia Ltd 1.33 295 MGV Musgrave Minerals Ltd 0.3 296 NOX Noxopharm Ltd 0.555 297 IOD Iodm Ltd 0.28 298 EP1 E&P Financial Group Ltd 0.68 299 RFG Retail Food Group Ltd 0.075 300 PGL Prospa Group Ltd 0.965 301 WMC Wiluna Mining Corporation Ltd 1 302 RNU Renascor Resources Ltd 0.084 303 PRL Province Resources Ltd 0.14 304 WIC Westoz Investment Company Ltd 1.175 305 CCV Cash Converters International 0.25 306 BOC Bougainville Copper Ltd 0.39 307 GRV Greenvale Mining Ltd 0.395 308 SLX SILEX Systems Ltd 0.905 309 MBH Maggie Beer Holdings Ltd 0.445 310 KLL Kalium Lakes Ltd 0.185 311 GGG Greenland Minerals Ltd 0.115 312 RDG Resource Development Group Ltd 0.055 313 IRD Iron Road Ltd 0.195 314 QIP QANTM Intellectual Property Ltd 1.128 315 PET Phoslock Environmental Technologies Ltd 0.245 316 SWP Swoop Holdings Ltd 1.31 317 TOY Toys'R'US ANZ Ltd 0.18 318 CPH Creso Pharma Ltd 0.128 319 VTG Vita Group Ltd 0.92 320 ZEO Zeotech Ltd 0.103 321 PEK Peak Resources Ltd 0.082 322 AUT Auteco Minerals Ltd 0.091 323 EAI Ellerston Asian Investments Ltd 1.145 324 GNP Genusplus Group Ltd 0.97 325 CYC Cyclopharm Ltd 1.61 326 IKE Ikegps Group Ltd 0.98 327 BMN Bannerman Energy Ltd 0.125 328 KSS Kleos Space S.A 0.92 329 HYM Hyperion Metals Ltd 1.28 330 NOV Novatti Group Ltd 0.488 331 HCH Hot Chili Ltd 0.039 332 HLA Healthia Ltd 1.63 333 HTG Harvest Technology Group Ltd 0.28 334 FMS Flinders Mines Ltd 0.865 335 DTZ DOTZ Nano Ltd 0.35 336 NSC Naos Small Cap Opportunities Company Ltd 0.95 337 AZY Antipa Minerals Ltd 0.046 338 IOU Ioupay Ltd 0.26 339 HZR HAZER Group Ltd 0.985 340 ONE Oneview Healthcare Plc 0.33 341 SRL Sunrise Energy Metals Ltd 1.57 342 RCE Recce Pharmaceuticals Ltd 0.81 343 URF US Masters Residential Property Fund 0.36 344 IMR Imricor Medical Systems, Inc 1.215 345 ERF Elanor Retail Property Fund 1.09 346 MCP Mcpherson's Ltd 1.088 347 TIE Tietto Minerals Ltd 0.305 348 AND Ansarada Group Ltd 1.71 349 SDV Scidev Ltd 0.875 350 UBI Universal Biosensors Inc 0.78 351 NTD National Tyre & Wheel Ltd 1.21 352 EGH Eureka Group Holdings Ltd 0.595 353 VVA Viva Leisure Ltd 1.685 354 GAP Gale Pacific Ltd 0.5 355 LVT Livetiles Ltd 0.15 356 MDR Medadvisor Ltd 0.36 357 LOT Lotus Resources Ltd 0.14 358 EPY Earlypay Ltd 0.48 359 MXI Maxitrans Industries Ltd 0.72 360 MYL Myanmar Metals Ltd 0.07 361 LBY Laybuy Group Holdings Ltd 0.523 362 GLL Galilee Energy Ltd 0.45 363 BSX Blackstone Minerals Ltd 0.4 364 CYG Coventry Group Ltd 1.47 365 FSA FSA Group Ltd 1.06 366 OPY Openpay Group Ltd 1.245 367 CII Ci Resources Ltd 1.14 368 IDT IDT Australia Ltd 0.545 369 POD Podium Minerals Ltd 0.465 370 SSG Shaver Shop Group Ltd 1.01 371 TOT 360 Capital REIT 0.93 372 BCB Bowen Coking Coal Ltd 0.115 373 OIL Optiscan Imaging Ltd 0.21 374 HZN Horizon Oil Ltd 0.082 375 FAR FAR Ltd 1.295 376 CAM Clime Capital Ltd 0.96 377 MRM Mma Offshore Ltd 0.358 378 IXU Ixup Ltd 0.16 379 5GG Pentanet Ltd 0.63 380 ACW Actinogen Medical Ltd 0.077 381 EM2 Eagle Mountain Mining Ltd 0.63 382 BKT Black Rock Mining Ltd 0.15 383 LGP Little Green Pharma Ltd 0.7 384 VRX VRX Silica Ltd 0.23 385 REX Regional Express Holdings Ltd 1.15 386 SXE Southern Cross Electrical Engineering Ltd 0.51 387 DOC Doctor Care Anywhere Group Plc 0.705 388 SOR Strategic Elements Ltd 0.325 389 BYE Byron Energy Ltd 0.12 390 ANG Austin Engineering Ltd 0.215 391 PKS PKS Holdings Ltd 0.55 392 SDI SDI Ltd 1.04 393 CD3 CD Private Equity Fund Iii 1.71 394 YFZ Youfoodz Holdings Ltd 0.915 395 RKN Reckon Ltd 1.085 396 FEX FENIX Resources Ltd 0.26 397 MLG MLG OZ Ltd 0.84 398 BD1 BARD1 Life Sciences Ltd 1.36 399 TTM Titan Minerals Ltd 0.105 400 FLC Fluence Corporation Ltd 0.195 401 BCN Beacon Minerals Ltd 0.034 402 G1A Galena Mining Ltd 0.255 403 TER Terracom Ltd 0.16 404 PTX Prescient Therapeutics Ltd 0.188 405 5GN 5G Networks Ltd 1.03 406 LCK Leigh Creek Energy Ltd 0.145 407 RYD Ryder Capital Ltd 1.76 408 SFX Sheffield Resources Ltd 0.345 409 BMT Beamtree Holdings Ltd 0.53 410 PSC Prospect Resources Ltd 0.31 411 RXM REX Minerals Ltd 0.27 412 TBN Tamboran Resources Ltd 0.28 413 STG Straker Translations Ltd 1.75 414 LIT Lithium Australia NL 0.123 415 AHX Apiam Animal Health Ltd 0.88 416 TIG Tigers Realm Coal Ltd 0.009 417 BSA BSA Ltd 0.27 418 MX1 Micro-X Ltd 0.255 419 LPD Lepidico Ltd 0.019 420 GDC Global Data Centre Group 1.78 421 DW8 Digital Wine Ventures Ltd 0.065 422 CVV Caravel Minerals Ltd 0.305 423 EER East Energy Resources Ltd 0.036 424 CYM Cyprium Metals Ltd 0.21 425 DUG DUG Technology Ltd 1.155 426 PEN Peninsula Energy Ltd 0.115 427 SNC Sandon Capital Investments Ltd 1.03 428 LAU Lindsay Australia Ltd 0.38 429 BDC Bardoc Gold Ltd 0.065 430 CKA Cokal Ltd 0.12 431 ORN Orion Minerals Ltd 0.026 432 DUR Duratec Ltd 0.47 433 NWC New World Resources Ltd 0.071 434 PIQ Proteomics International Laboratories Ltd 1.055 435 FGR First Graphene Ltd 0.203 436 ACF Acrow Formwork and Construction Services Ltd 0.445 437 VMY Vimy Resources Ltd 0.105 438 DSE Dropsuite Ltd 0.19 439 TGN Tungsten Mining NL 0.14 440 TOP Thorney Opportunities Ltd 0.555 441 GDA Good Drinks Australia Ltd 0.086 442 ASO Aston Minerals Ltd 0.115 443 SMN Structural Monitoring Systems Plc 0.9 444 LVH Livehire Ltd 0.373 445 TMH The Market Herald Ltd 0.57 446 DRE Dreadnought Resources Ltd 0.042 447 BRL Bathurst Resources Ltd 0.635 448 VMS Venture Minerals Ltd 0.081 449 AOP Apollo Consolidated Ltd 0.37 450 CSX Cleanspace Holdings Ltd 1.395 451 CUP Countplus Ltd 0.94 452 OBM Ora Banda Mining Ltd 0.11 453 ARA Ariadne Australia Ltd 0.545 454 MAM Microequities Asset Management Group Ltd 0.81 455 RTG RTG Mining Inc 0.165 456 AVA AVA Risk Group Ltd 0.435 457 IXR Ionic Rare EARTHS Ltd 0.031 458 AEG Absolute Equity Performance Fund Ltd 1.13 459 MYE Mastermyne Group Ltd 0.965 460 ACQ Acorn Capital Investment Fund Ltd 1.53 461 CLU Cluey Ltd 1.1 462 SVY Stavely Minerals Ltd 0.395 463 ISU Iselect Ltd 0.47 464 FNP Freedom Foods Group Ltd 0.37 465 AMN Agrimin Ltd 0.485 466 ZNO ZOONO Group Ltd 0.62 467 TNG TNG Ltd 0.081 468 RMY Rma Global Ltd 0.21 469 MGT Magnetite Mines Ltd 0.032 470 ANP Antisense Therapeutics Ltd 0.175 471 EVO Evolve Education Group Ltd 0.625 472 ADA Adacel Technologies Ltd 1.305 473 AUZ Australian Mines Ltd 0.023 474 TGM Theta Gold Mines Ltd 0.19 475 GTN GTN Ltd 0.455 476 FSG Field Solutions Holdings Ltd 0.175 477 SGH Slater & Gordon Ltd 0.7 478 COD Coda Minerals Ltd 1.11 479 WKT Walkabout Resources Ltd 0.225 480 LBL Laserbond Ltd 0.995 481 PX1 Plexure Group Ltd 0.545 482 SEQ Sequoia Financial Group Ltd 0.72 483 BRK Brookside Energy Ltd 0.029 484 VMT Vmoto Ltd 0.34 485 AT1 Atomo Diagnostics Ltd 0.23 486 OZG Ozgrowth Ltd 0.265 487 PTB PTB Group Ltd 0.73 488 PEX Peel Mining Ltd 0.22 489 CAN Cann Group Ltd 0.295 490 BBX BBX Minerals Ltd 0.2 491 SHM Shriro Holdings Ltd 0.96 492 MSV Mitchell Services Ltd 0.455 493 IVZ Invictus Energy Ltd 0.155 494 FBR FBR Ltd 0.041 495 MXC MGC Pharmaceuticals Ltd 0.039 496 LCY Legacy Iron Ore Ltd 0.014 497 OCC Orthocell Ltd 0.47 498 PGC Paragon Care Ltd 0.265 499 DTS Dragontail Systems Ltd 0.225 500 VR1 Vection Technologies Ltd 0.087 501 MEA Mcgrath Ltd 0.535 502 BBC BNK Banking Corporation Ltd 0.78 503 CSS Clean Seas Seafood Ltd 0.55 504 WWI West Wits Mining Ltd 0.058 505 KIN KIN Mining NL 0.11 506 MWY Midway Ltd 1.005 507 BDM Burgundy Diamond Mines Ltd 0.26 508 CE1 Calima Energy Ltd 0.009 509 LPI Lithium Power International Ltd 0.29 510 CVL Civmec Ltd 0.73 511 8IH 8I Holdings Ltd 0.24 512 RND Rand Mining Ltd 1.52 513 LCL Los Cerros Ltd 0.14 514 WEC White Energy Company Ltd 0.11 515 ZBT ZEBIT Inc 0.9 516 AVL Australian Vanadium Ltd 0.029 517 RNO Rhinomed Ltd 0.335 518 TAM Tanami Gold NL 0.072 519 MDX Mindax Ltd 0.045 520 TIP Teaminvest Private Group Ltd 0.64 521 CWZ Cashwerkz Ltd 0.31 522 CD2 CD Private Equity Fund Ii 1.51 523 RCW Rightcrowd Ltd 0.32 524 MZZ Matador Mining Ltd 0.395 525 SWF Selfwealth Ltd 0.35 526 NCC Naos Emerging Opportunities Company Ltd 1.13 527 SPZ Smart Parking Ltd 0.23 528 DRO Droneshield Ltd 0.195 529 AVC Auctus Investment Group Ltd 1.1 530 BOL Boom Logistics Ltd 0.19 531 NET Netlinkz Ltd 0.025 532 IVR Investigator Resources Ltd 0.061 533 LER Leaf Resources Ltd 0.087 534 COS Cosol Ltd 0.61 535 GCY Gascoyne Resources Ltd 0.32 536 SB2 Salter Brothers Emerging Companies Ltd 0.85 537 XF1 Xref Ltd 0.44 538 TSI Top Shelf International Holdings Ltd 1.88 539 MRC Mineral Commodities Ltd 0.15 540 MPP Metro Performance Glass Ltd 0.43 541 TUL Tulla Resources Plc 0.495 542 IBX Imagion Biosystems Ltd 0.076 543 WCG Webcentral Group Ltd 0.51 544 ARV Artemis Resources Ltd 0.063 545 RFX Redflow Ltd 0.057 546 PRT Prime Media Group Ltd 0.215 547 NUS Nusantara Resources Ltd 0.34 548 CMP Compumedics Ltd 0.44 549 WAA Wam Active Ltd 1.065 550 AGE Alligator Energy Ltd 0.028 551 UBN Urbanise.com Ltd 1.4 552 RVR Red River Resources Ltd 0.15 553 CCR Credit Clear Ltd 0.49 554 SND Saunders International Ltd 0.75 555 IHR Intellihr Ltd 0.275 556 ATH Alterity Therapeutics Ltd 0.032 557 ESK Etherstack Plc 0.59 558 BKY Berkeley Energia Ltd 0.295 559 CTP Central Petroleum Ltd 0.105 560 ASN Anson Resources Ltd 0.084 561 AGH Althea Group Holdings Ltd 0.288 562 99L 99 Loyalty Ltd 0.065 563 BC8 Black Cat Syndicate Ltd 0.535 564 AGD Austral Gold Ltd 0.125 565 WOA Wide Open Agriculture Ltd 0.75 566 CV1 CV Check Ltd 0.175 567 BOT Botanix Pharmaceuticals Ltd 0.077 568 SIO Simonds Group Ltd 0.52 569 BFC Beston Global Food Company Ltd 0.088 570 SUV Suvo Strategic Minerals Ltd 0.15 571 AR9 Archtis Ltd 0.315 572 ASH Ashley Services Group Ltd 0.51 573 MIO Macarthur Minerals Ltd 0.52 574 COB Cobalt Blue Holdings Ltd 0.245 575 TGA Thorn Group Ltd 0.215 576 EUR European Lithium Ltd 0.07 577 BRU Buru Energy Ltd 0.135 578 GAS State GAS Ltd 0.42 579 VAN Vango Mining Ltd 0.066 580 BLU Blue Energy Ltd 0.055 581 CYP Cynata Therapeutics Ltd 0.505 582 DRX Diatreme Resources Ltd 0.028 583 IVX Invion Ltd 0.013 584 DEV DEVEX Resources Ltd 0.23 585 XRF XRF Scientific Ltd 0.52 586 TZN Terramin Australia Ltd 0.033 587 EQR EQ Resources Ltd 0.053 588 KIS King Island Scheelite Ltd 0.17 589 MCL Mighty Craft Ltd 0.25 590 HMX Hammer Metals Ltd 0.085 591 EX1 Exopharm Ltd 0.44 592 BRV Big River Gold Ltd 0.315 593 NAM Namoi Cotton Ltd 0.4 594 ASP Aspermont Ltd 0.028 595 QTM Quantum Health Group Ltd 0.06 596 ARL Ardea Resources Ltd 0.49 597 COI Comet Ridge Ltd 0.085 598 BID Bill Identity Ltd 0.415 599 PDZ Prairie Mining Ltd 0.295 600 CHZ Chesser Resources Ltd 0.145 601 VRC Volt Resources Ltd 0.028 602 CAP Carpentaria Resources Ltd 0.094 603 CLX Cti Logistics Ltd 0.86 604 APC Australian Potash Ltd 0.105 605 ATC Altech Chemicals Ltd 0.052 606 SNS Sensen Networks Ltd 0.12 607 LSX Lion Selection Group Ltd 0.445 608 GWR GWR Group Ltd 0.22 609 MEC Morphic Ethical Equities Fund Ltd 1.25 610 FME Future Metals NL 0.22 611 PAB PATRYS Ltd 0.036 612 CAD Caeneus Minerals Ltd 0.016 613 RTE Retech Technology Co., Ltd 0.28 614 RSH Respiri Ltd 0.09 615 AMX Aerometrex Ltd 0.685 616 LOM Lucapa Diamond Company Ltd 0.051 617 GTG Genetic Technologies Ltd 0.007 618 ZNC Zenith Minerals Ltd 0.2 619 KPT Kangaroo Island Plantation Timbers Ltd 1.14 620 AKL Auckland Real Estate Trust 0.8 621 AE1 Aerison Group Ltd 0.21 622 ELT Elementos Ltd 0.016 623 NZO New Zealand Oil & Gas Ltd 0.39 624 DBF Duxton Broadacre Farms Ltd 1.475 625 BIS Bisalloy Steel Group Ltd 1.39 626 CAY Canyon Resources Ltd 0.092 627 BRB Breaker Resources NL 0.195 628 HWK Hawkstone Mining Ltd 0.037 629 IBC Ironbark Capital Ltd 0.515 630 AUC Ausgold Ltd 0.04 631 CNJ Conico Ltd 0.069 632 FFG Fatfish Group Ltd 0.062 633 GBE Globe Metals & Mining Ltd 0.135 634 MSL MSL Solutions Ltd 0.19 635 AZS AZURE Minerals Ltd 0.2 636 HRL HRL Holdings Ltd 0.125 637 DXB Dimerix Ltd 0.31 638 CRW Cashrewards Ltd 0.78 639 ICT Icollege Ltd 0.105 640 CHM Chimeric Therapeutics Ltd 0.31 641 CPV Clearvue Technologies Ltd 0.29 642 PCK Painchek Ltd 0.054 643 TNY Tinybeans Group Ltd 1.31 644 NML Navarre Minerals Ltd 0.087 645 TTT Titomic Ltd 0.395 646 ATL Apollo Tourism & Leisure Ltd 0.325 647 OKU Oklo Resources Ltd 0.12 648 EYE Nova EYE Medical Ltd 0.42 649 NUH Nuheara Ltd 0.035 650 BBL Brisbane Broncos Ltd 0.615 651 SEG Sports Entertainment Group Ltd 0.26 652 PTL Pental Ltd 0.44 653 HAV Havilah Resources Ltd 0.195 654 STM Sunstone Metals Ltd 0.027 655 HRZ Horizon Minerals Ltd 0.105 656 PH2 Pure Hydrogen Corporation Ltd 0.19 657 DEM De.Mem Ltd 0.275 658 VLS Vita Life Sciences Ltd 1.13 659 EL8 Elevate Uranium Ltd 0.26 660 CDX Cardiex Ltd 0.064 661 SWK Swick Mining Services Ltd 0.21 662 RXL ROX Resources Ltd 0.375 663 APW Aims Property Securities Fund 1.325 664 3DA Amaero International Ltd 0.505 665 TDL TBG Diagnostics Ltd 0.27 666 BML Boab Metals Ltd 0.385 667 SEN Senetas Corporation Ltd 0.054 668 LRS Latin Resources Ltd 0.042 669 MDC Medlab Clinical Ltd 0.17 670 DGR DGR Global Ltd 0.056 671 MEP Minotaur Exploration Ltd 0.115 672 RHT Resonance Health Ltd 0.125 673 PUR Pursuit Minerals Ltd 0.062 674 GEN Genmin Ltd 0.203 675 PAL Palla Pharma Ltd 0.35 676 PEC Perpetual Resources Ltd 0.115 677 PYG Paygroup Ltd 0.49 678 ELS Elsight Ltd 0.42 679 CPN Caspin Resources Ltd 0.8 680 KKO Kinetiko Energy Ltd 0.089 681 TMT Technology Metals Australia Ltd 0.365 682 TOE Toro Energy Ltd 0.014 683 TPD Talon Energy Ltd 0.009 684 KME Kip Mcgrath Education Centres Ltd 1.04 685 DME Dome Gold Mines Ltd 0.17 686 NAC Naos Ex-50 Opportunities Company Ltd 1.21 687 LNU Linius Technologies Ltd 0.032 688 FTZ Fertoz Ltd 0.255 689 PAF PM Capital Asian Opportunities Fund Ltd 0.945 690 ADS Adslot Ltd 0.027 691 MAY Melbana Energy Ltd 0.023 692 BUD Buddy Technologies Ltd 0.016 693 AJQ Armour Energy Ltd 0.032 694 PTG Proptech Group Ltd 0.635 695 SKF SKYFII Ltd 0.13 696 WWG Wiseway Group Ltd 0.36 697 DCG Decmil Group Ltd 0.35 698 YRL Yandal Resources Ltd 0.515 699 VMX Valmec Ltd 0.405 700 TSO Tesoro Resources Ltd 0.103 701 FHS Freehill Mining Ltd 0.031 702 SRK Strike Resources Ltd 0.19 703 NWE Norwest Energy NL 0.01 704 FCT Firstwave Cloud Technology Ltd 0.067 705 STN Saturn Metals Ltd 0.45 706 FPC Fat Prophets Global Contrarian Fund Ltd 1.175 707 IXC INVEX Therapeutics Ltd 0.67 708 TI1 Tombador Iron Ltd 0.05 709 DGH Desane Group Holdings Ltd 1.23 710 SMX Security Matters Ltd 0.32 711 GBZ GBM Resources Ltd 0.115 712 QFE Quickfee Ltd 0.225 713 TMZ Thomson Resources Ltd 0.108 714 EPM Eclipse Metals Ltd 0.026 715 MSM MSM Corporation International Ltd 0.059 716 KZR Kalamazoo Resources Ltd 0.37 717 ICG Inca Minerals Ltd 0.103 718 ENR Encounter Resources Ltd 0.155 719 ECL Excelsior Capital Ltd 1.69 720 BYI Beyond International Ltd 0.795 721 REY REY Resources Ltd 0.23 722 EDC Eildon Capital Group 1.035 723 AJX Alexium International Group Ltd 0.076 724 KTG K-Tig Ltd 0.38 725 CLB Candy Club Holdings Ltd 0.135 726 ODY Odyssey Gold Ltd 0.091 727 AOU Auroch Minerals Ltd 0.165 728 CGA Contango Asset Management Ltd 1 729 EDE Eden Innovations Ltd 0.023 730 OEC Orbital Corporation Ltd 0.615 731 S66 Star Combo Pharma Ltd 0.355 732 COO Corum Group Ltd 0.08 733 PXS Pharmaxis Ltd 0.105 734 FML Focus Minerals Ltd 0.26 735 LEX Lefroy Exploration Ltd 0.395 736 NGY Nuenergy Gas Ltd 0.032 737 ATS Australis Oil & Gas Ltd 0.039 738 KSN Kingston Resources Ltd 0.165 739 ATR Astron Corporation Ltd 0.385 740 CST Castile Resources Ltd 0.235 741 RFT Rectifier Technologies Ltd 0.034 742 NSB Neuroscientific Biopharmaceuticals Ltd 0.325 743 AAR Anglo Australian Resources NL 0.078 744 ZLD Zelira Therapeutics Ltd 0.039 745 MEM Memphasys Ltd 0.061 746 DKM Duketon Mining Ltd 0.38 747 MGU Magnum Mining and Exploration Ltd 0.092 748 AJL AJ Lucas Group Ltd 0.038 749 MEI Meteoric Resources NL 0.034 750 KAI Kairos Minerals Ltd 0.027 751 TGH Terragen Holdings Ltd 0.245 752 CUE CUE Energy Resources Ltd 0.064 753 ACB A-Cap Energy Ltd 0.051 754 MOZ Mosaic Brands Ltd 0.46 755 LM8 Lunnon Metals Ltd 0.58 756 E2M E2 Metals Ltd 0.295 757 AML Aeon Metals Ltd 0.058 758 AQI Alicanto Minerals Ltd 0.135 759 EAS Easton Investments Ltd 1.175 760 ESR Estrella Resources Ltd 0.038 761 CCZ Castillo Copper Ltd 0.034 762 VII Vietnam Industrial Investments Ltd 0.31 763 S2R S2 Resources Ltd 0.14 764 HGO Hillgrove Resources Ltd 0.047 765 AR3 Australian Rare EARTHS Ltd 0.98 766 MNB Minbos Resources Ltd 0.094 767 MEU Marmota Ltd 0.045 768 BNL Blue Star Helium Ltd 0.035 769 CD1 CD Private Equity Fund I 1.11 770 E33 East 33 Ltd 0.195 771 DNA Donaco International Ltd 0.035 772 RDH Redhill Education Ltd 0.85 773 BPH BPH Energy Ltd 0.065 774 AC8 Auscann Group Holdings Ltd 0.098 775 ARR American Rare EARTHS Ltd 0.125 776 ROG Red Sky Energy Ltd 0.009 777 IME Imexhs Ltd 1.4 778 HWH Houston We Have Ltd 0.11 779 ASW Advanced Share Registry Ltd 0.99 780 NCL Netccentric Ltd 0.15 781 PLY Playside Studios Ltd 0.405 782 AFL Af Legal Group Ltd 0.58 783 FEL Fe Ltd 0.056 784 STK Strickland Metals Ltd 0.039 785 LRT Lowell Resources Fund 1.5 786 WHK Whitehawk Ltd 0.185 787 KRR King River Resources Ltd 0.027 788 RPM RPM Automotive Group Ltd 0.335 789 NAG Nagambie Resources Ltd 0.083 790 AFA Asf Group Ltd 0.052 791 AHC Austco Healthcare Ltd 0.145 792 RVS Revasum Inc 0.39 793 DEL Delorean Corporation Ltd 0.23 794 FTC Fintech Chain Ltd 0.063 795 EME Energy Metals Ltd 0.195 796 OEL Otto Energy Ltd 0.009 797 GFN Gefen International A.I. Ltd 0.735 798 DDB Dynamic Drill and Blast Holdings Ltd 0.44 799 TCG Turaco Gold Ltd 0.12 800 MOQ MOQ Ltd 0.21 801 MTH Mithril Resources Ltd 0.017 802 CIW Clime Investment Management Ltd 0.6 803 8CO 8COMMON Ltd 0.18 804 OSL Oncosil Medical Ltd 0.05 805 RNT Rent.com.Au Ltd 0.1 806 SGQ ST George Mining Ltd 0.067 807 EBG Eumundi Group Ltd 0.95 808 BWF Blackwall Ltd 0.625 809 HNG HGL Ltd 0.22 810 HFY Hubify Ltd 0.08 811 WNX Wellnex Life Ltd 0.13 812 DTR Dateline Resources Ltd 0.09 813 HHR Hartshead Resources NL 0.021 814 GC1 Glennon Small Companies Ltd 0.83 815 AME Alto Metals Ltd 0.086 816 TFL Tasfoods Ltd 0.11 817 VBS Vectus Biosystems Ltd 1.22 818 ESS Essential Metals Ltd 0.163 819 AKM Aspire Mining Ltd 0.076 820 TON Triton Minerals Ltd 0.034 821 DCC Digitalx Ltd 0.052 822 ARN Aldoro Resources Ltd 0.475 823 CCA Change Financial Ltd 0.095 824 WLD Wellard Ltd 0.072 825 LSA Lachlan Star Ltd 0.03 826 JAY Jayride Group Ltd 0.215 827 GAL Galileo Mining Ltd 0.265 828 REE RAREX Ltd 0.087 829 RAP Resapp Health Ltd 0.044 830 AEI Aeris Environmental Ltd 0.155 831 KAT Katana Capital Ltd 1.06 832 BHL Boyuan Holdings Ltd 0.11 833 CNB Carnaby Resources Ltd 0.32 834 KPO Kalina Power Ltd 0.033 835 AV1 Adveritas Ltd 0.097 836 SOP Synertec Corporation Ltd 0.105 837 TSL Titanium Sands Ltd 0.03 838 AON Apollo Minerals Ltd 0.097 839 DVN Devine Ltd 0.235 840 TD1 Tali Digital Ltd 0.04 841 CHL Camplify Holdings Ltd 1.38 842 VEN Vintage Energy Ltd 0.062 843 RES Resource Generation Ltd 0.064 844 BIT Biotron Ltd 0.053 845 PNC Pioneer Credit Ltd 0.52 846 PO3 Purifloh Ltd 1.17 847 SIH Sihayo Gold Ltd 0.01 848 LCD Latitude Consolidated Ltd 0.041 849 SKN Skin Elements Ltd 0.1 850 INF Infinity Lithium Corporation Ltd 0.091 851 WAK Wa Kaolin Ltd 0.23 852 TOU Tlou Energy Ltd 0.061 853 RLT Renergen Ltd 1.595 854 WTL WT Financial Group Ltd 0.13 855 IMC Immuron Ltd 0.16 856 HRN Horizon Gold Ltd 0.34 857 EXL Elixinol Wellness Ltd 0.115 858 K2F K2FLY Ltd 0.26 859 MFD Mayfield Childcare Ltd 1.11 860 HT8 Harris Technology Group Ltd 0.12 861 CG1 Carbonxt Group Ltd 0.21 862 LKO Lakes Blue Energy NL 0.001 863 FFR Firefly Resources Ltd 0.115 864 ACR ACRUX Ltd 0.125 865 XAM Xanadu Mines Ltd 0.028 866 PRO Prophecy International Holdings Ltd 0.55 867 TRT Todd River Resources Ltd 0.063 868 QHL Quickstep Holdings Ltd 0.049 869 CZR CZR Resources Ltd 0.01 870 VRS Veris Ltd 0.067 871 LBT LBT Innovations Ltd 0.12 872 CAF Centrepoint Alliance Ltd 0.24 873 ICI Icandy Interactive Ltd 0.059 874 ISD Isentia Group Ltd 0.173 875 IGE Integrated Green Energy Solutions Ltd 0.13 876 GEV Global Energy Ventures Ltd 0.075 877 MMI Metro Mining Ltd 0.014 878 GML Gateway Mining Ltd 0.018 879 MYG Mayfield Group Holdings Ltd 0.4 880 CBL Control Bionics Ltd 0.68 881 ADR Adherium Ltd 0.016 882 PFT Pure Foods Tasmania Ltd 0.67 883 DOU Douugh Ltd 0.092 884 RCL Readcloud Ltd 0.285 885 MRL Mayur Resources Ltd 0.155 886 SOV Sovereign Cloud Holdings Ltd 0.64 887 KRM Kingsrose Mining Ltd 0.046 888 CLZ Classic Minerals Ltd 0.002 889 ERM Emmerson Resources Ltd 0.067 890 NYR Nyrada Inc 0.27 891 MPX Mustera Property Group Ltd 0.24 892 VBC Verbrec Ltd 0.15 893 VIP VIP Gloves Ltd 0.042 894 RCP Redbank Copper Ltd 0.064 895 AWV Anova Metals Ltd 0.023 896 KTD Keytone Dairy Corporation Ltd 0.12 897 HMD Heramed Ltd 0.185 898 AXP AXP Energy Ltd 0.007 899 WRM White Rock Minerals Ltd 0.365 900 TTB Total Brain Ltd 0.245 901 TLM Talisman Mining Ltd 0.175 902 LAW Lawfinance Ltd 0.8 903 HXG Hexagon Energy Materials Ltd 0.073 904 CNW Cirrus Networks Holdings Ltd 0.035 905 HIL Hills Ltd 0.14 906 SPA Spacetalk Ltd 0.195 907 CAE Cannindah Resources Ltd 0.062 908 AKG Academies Australasia Group Ltd 0.25 909 MVL Marvel Gold Ltd 0.055 910 MTC Metalstech Ltd 0.2 911 SMG Soon Mining Ltd 0.2 912 VYS Vysarn Ltd 0.089 913 HSC HSC Technology Group Ltd 0.016 914 EM1 Emerge Gaming Ltd 0.028 915 NTI Neurotech International Ltd 0.045 916 HXL Hexima Ltd 0.26 917 AVE Avecho Biotechnology Ltd 0.017 918 BLG Bluglass Ltd 0.031 919 TRY Troy Resources Ltd 0.039 920 BSR Bassari Resources Ltd 0.013 921 AIQ Alternative Investment Trust 0.11 922 OSP Osprey Medical Inc 0.012 923 CCG Comms Group Ltd 0.09 924 OVT Ovato Ltd 0.003 925 MAAT Monash Absolute Active Trust (Hedge Fund) 1.065 926 MKR Manuka Resources Ltd 0.3 927 INV Investsmart Group Ltd 0.22 928 VN8 VONEX Ltd 0.13 929 AXI Axiom Properties Ltd 0.07 930 BDA Bod Australia Ltd 0.285 931 JAT Jatcorp Ltd 0.017 932 GME GME Resources Ltd 0.051 933 EPN Epsilon Healthcare Ltd 0.155 934 CCE Carnegie Clean Energy Ltd 0.002 935 COY Coppermoly Ltd 0.014 936 PWN Parkway Minerals NL 0.014 937 SHP South HARZ Potash Ltd 0.07 938 PPL Pureprofile Ltd 0.028 939 MKG Mako Gold Ltd 0.092 940 NXM Nexus Minerals Ltd 0.12 941 BTN Butn Ltd 0.45 942 PNX PNX Metals Ltd 0.008 943 BMH Baumart Holdings Ltd 0.2 944 GL1 Global Lithium Resources Ltd 0.325 945 MPA Mad Paws Holdings Ltd 0.15 946 HPP Health and Plant Protein Group Ltd 0.235 947 JAL Jameson Resources Ltd 0.095 948 BNZ BENZ Mining Corp 0.74 949 SPN Sparc Technologies Ltd 0.49 950 PAA Pharmaust Ltd 0.091 951 EMD Emyria Ltd 0.185 952 XTE Xtek Ltd 0.4 953 AIV Activex Ltd 0.16 954 CTO Citigold Corporation Ltd 0.01 955 NSX NSX Ltd 0.1 956 RDM Red Metal Ltd 0.115 957 YBR Yellow Brick Road Holdings Ltd 0.087 958 IP1 Integrated Payment Technologies Ltd 0.023 959 AGS Alliance Resources Ltd 0.135 960 VPR Volt Power Group Ltd 0.003 961 SKY SKY Metals Ltd 0.09 962 PGY Pilot Energy Ltd 0.056 963 CNQ Clean TEQ Water Ltd 0.625 964 PGM Platina Resources Ltd 0.064 965 AWN AWN Holdings Ltd 0.7 966 ECS ECS Botanics Holdings Ltd 0.032 967 RDN Raiden Resources Ltd 0.022 968 ATU Atrum Coal Ltd 0.045 969 MAG Magmatic Resources Ltd 0.12 970 MAN Mandrake Resources Ltd 0.059 971 CLE Cyclone Metals Ltd 0.006 972 TMR Tempus Resources Ltd 0.275 973 OSX Osteopore Ltd 0.348 974 GMC Gulf Manganese Corporation Ltd 0.005 975 GBR Great Boulder Resources Ltd 0.076 976 ANX ANAX Metals Ltd 0.077 977 OPN Openn Negotiation Ltd 0.235 978 PYR Payright Ltd 0.395 979 ECP ECP Emerging Growth Ltd 1.47 980 ONX Orminex Ltd 0.049 981 AHF Australian Dairy Nutritionals Group 0.053 982 AFW Applyflow Ltd 0.009 983 EQX Equatorial Resources Ltd 0.21 984 VMC Venus Metals Corporation Ltd 0.175 985 IPT Impact Minerals Ltd 0.013 986 BEX Bikeexchange Ltd 0.19 987 AMT Allegra Orthopaedics Ltd 0.25 988 BLY Boart Longyear Ltd 0.295 989 BEM Blackearth Minerals NL 0.12 990 GLH Global Health Ltd 0.46 991 TIA Tian An Australia Ltd 0.3 992 PNL Paringa Resources Ltd 0.041 993 LEL Lithium Energy Ltd 0.575 994 ADV Ardiden Ltd 0.012 995 ARD Argent Minerals Ltd 0.029 996 WSI Weststar Industrial Ltd 0.026 997 WLS WCM Global Long Short Ltd 0.665 998 BAT Battery Minerals Ltd 0.012 999 HLX HELIX Resources Ltd 0.02 1000 PVE Po Valley Energy Ltd 0.025 1001 CLA Celsius Resources Ltd 0.024 1002 CLI Croplogic Ltd 0.031 1003 EQE EQUUS Mining Ltd 0.01 1004 OAR OAR Resources Ltd 0.014 1005 EGY Energy Technologies Ltd 0.145 1006 LMG Latrobe Magnesium Ltd 0.019 1007 CLH Collection House Ltd 0.175 1008 VTI Visioneering Technologies, Inc 1.05 1009 EGL Environmental Group Ltd (the) 0.089 1010 VOL Victory Offices Ltd 0.155 1011 INP Incentiapay Ltd 0.027 1012 PFG Prime Financial Group Ltd 0.125 1013 ASQ Australian Silica Quartz Group Ltd 0.091 1014 IDA Indiana Resources Ltd 0.056 1015 GSN Great Southern Mining Ltd 0.048 1016 NGE NGE Capital Ltd 0.67 1017 ACS Accent Resources NL 0.052 1018 CGO CPT Global Ltd 0.6 1019 JXT Jaxsta Ltd 0.08 1020 IBG Ironbark ZINC Ltd 0.02 1021 14D 1414 Degrees Ltd 0.12 1022 HVM Happy Valley Nutrition Ltd 0.14 1023 IKW Ikwezi Mining Ltd 0.59 1024 RGS Regeneus Ltd 0.079 1025 KNO Knosys Ltd 0.14 1026 AUR Auris Minerals Ltd 0.05 1027 EPX Ep&T Global Ltd 0.205 1028 PIL Peppermint Innovation Ltd 0.014 1029 ATX Amplia Therapeutics Ltd 0.19 1030 GLE GLG Corp Ltd 0.32 1031 APH Australian Primary Hemp Ltd 0.31 1032 CHK Cohiba Minerals Ltd 0.017 1033 HYD HYDRIX Ltd 0.145 1034 VAL Valor Resources Ltd 0.008 1035 TPP Tempo Australia Ltd 0.065 1036 TAR Taruga Minerals Ltd 0.046 1037 FOD The Food Revolution Group Ltd 0.025 1038 BGT Bio-Gene Technology Ltd 0.155 1039 MIL Millennium Services Group Ltd 0.505 1040 UCM Uscom Ltd 0.15 1041 TBA Tombola Gold Ltd 0.042 1042 ICL Iceni Gold Ltd 0.21 1043 CRR Critical Resources Ltd 0.022 1044 CGB Cann Global Ltd 0.005 1045 SUD Suda Pharmaceuticals Ltd 0.048 1046 JNO Juno Minerals Ltd 0.17 1047 VR8 Vanadium Resources Ltd 0.055 1048 FFT Future First Technologies Ltd 0.054 1049 AD1 AD1 Holdings Ltd 0.038 1050 MAUCA Magnetic Resources NL 1.12 1051 ABX Australian Bauxite Ltd 0.125 1052 OEX OILEX Ltd 0.004 1053 OVN Oventus Medical Ltd 0.094 1054 FRB Firebird Metals Ltd 0.45 1055 AZI Alta ZINC Ltd 0.078 1056 SCI Silver City Minerals Ltd 0.025 1057 SRJ SRJ Technologies Group Plc 0.305 1058 FIN FIN Resources Ltd 0.044 1059 BTC BTC Health Ltd 0.08 1060 VKA Viking Mines Ltd 0.022 1061 CI1 Credit Intelligence Ltd 0.014 1062 CWX Carawine Resources Ltd 0.205 1063 SBW Shekel Brainweigh Ltd 0.145 1064 SKS SKS Technologies Group Ltd 0.205 1065 GW1 Greenwing Resources Ltd 0.245 1066 AU1 The Agency Group Australia Ltd 0.051 1067 KAU Kaiser Reef Ltd 0.225 1068 ESH Esports Mogul Ltd 0.008 1069 DEX Duke Exploration Ltd 0.24 1070 ARE Argonaut Resources NL 0.006 1071 1AD Adalta Ltd 0.088 1072 ECG Ecargo Holdings Ltd 0.035 1073 PXX Polarx Ltd 0.032 1074 TEG Triangle Energy (Global) Ltd 0.02 1075 RWD Reward Minerals Ltd 0.11 1076 SUP Superior Lake Resources Ltd 0.13 1077 AMO Ambertech Ltd 0.28 1078 NUC Nuchev Ltd 0.55 1079 TRU Truscreen Group Ltd 0.059 1080 GMN Gold Mountain Ltd 0.02 1081 SHN Sunshine Gold Ltd 0.06 1082 GMR Golden Rim Resources Ltd 0.008 1083 OLI Oliver's Real Food Ltd 0.059 1084 FLX FELIX Group Holdings Ltd 0.2 1085 TTI Traffic Technologies Ltd 0.044 1086 TV2 TV2U International Ltd 0.008 1087 GTE Great Western Exploration Ltd 0.155 1088 ODA Orcoda Ltd 0.15 1089 FPP Fat Prophets Global Property Fund 0.92 1090 LIN Lindian Resources Ltd 0.028 1091 9SP 9 Spokes International Ltd 0.014 1092 PRX Prodigy Gold NL 0.036 1093 CGN Crater Gold Mining Ltd 0.017 1094 TNR Torian Resources Ltd 0.024 1095 ACU Acumentis Group Ltd 0.12 1096 CTE Cryosite Ltd 0.445 1097 ENA Ensurance Ltd 0.26 1098 CT1 Constellation Technologies Ltd 0.014 1099 BXN Bioxyne Ltd 0.032 1100 OLL Openlearning Ltd 0.145 1101 ZGL ZICOM Group Ltd 0.094 1102 BDX Bcal Diagnostics Ltd 0.155 1103 AL3 AML3D Ltd 0.205 1104 AS1 Angel Seafood Holdings Ltd 0.125 1105 WFL Wellfully Ltd 0.096 1106 FRM Farm Pride Foods Ltd 0.365 1107 TAS Tasman Resources Ltd 0.03 1108 MRD Mount Ridley Mines Ltd 0.004 1109 JCS Jcurve Solutions Ltd 0.061 1110 OKR Okapi Resources Ltd 0.375 1111 PSL Paterson Resources Ltd 0.063 1112 DCL Domacom Ltd 0.065 1113 TIN TNT Mines Ltd 0.165 1114 BCT Bluechiip Ltd 0.033 1115 ADY Admiralty Resources NL 0.015 1116 LNY Laneway Resources Ltd 0.005 1117 AAU Antilles Gold Ltd 0.077 1118 MM8 Medallion Metals Ltd 0.24 1119 AUL Austar Gold Ltd 0.285 1120 MCT Metalicity Ltd 0.009 1121 SNG Siren Gold Ltd 0.27 1122 HRR Heron Resources Ltd 0.045 1123 KAM K2 Asset Management Holdings Ltd 0.08 1124 JDR Jadar Resources Ltd 0.027 1125 SRZ Stellar Resources Ltd 0.023 1126 BCC Beam Communications Holdings Ltd 0.255 1127 FRX Flexiroam Ltd 0.038 1128 OGA Ocean Grown Abalone Ltd 0.095 1129 MAT Matsa Resources Ltd 0.053 1130 ARO Astro Resources NL 0.005 1131 ADX ADX Energy Ltd 0.007 1132 MCM MC Mining Ltd 0.12 1133 BPP Babylon Pump & Power Ltd 0.016 1134 CXM Centrex Metals Ltd 0.05 1135 GTI Gratifii Ltd 0.03 1136 CNR Cannon Resources Ltd 0.275 1137 SGC Sacgasco Ltd 0.038 1138 MLM Metallica Minerals Ltd 0.032 1139 HIQ HITIQ Ltd 0.16 1140 TZL TZ Ltd 0.093 1141 SPQ Superior Resources Ltd 0.013 1142 CAZ Cazaly Resources Ltd 0.048 1143 BMM Balkan Mining and Minerals Ltd 0.545 1144 MMJ MMJ Group Holdings Ltd 0.077 1145 AGR Aguia Resources Ltd 0.053 1146 RLG Roolife Group Ltd 0.027 1147 BUY Bounty Oil & Gas NL 0.016 1148 MPH Mediland Pharm Ltd 0.056 1149 TPO Tian Poh Resources Ltd 0.045 1150 HCT Holista Colltech Ltd 0.063 1151 MXO Motio Ltd 0.074 1152 AQX Alice QUEEN Ltd 0.014 1153 EVE EVE Investments Ltd 0.005 1154 TKM Trek Metals Ltd 0.066 1155 MGLDA Magontec Ltd 0.225 1156 VIG Victor Group Holdings Ltd 0.03 1157 SHE Stonehorse Energy Ltd 0.025 1158 MOB Mobilicom Ltd 0.053 1159 CAV Carnavale Resources Ltd 0.007 1160 QEM QEM Ltd 0.155 1161 CHR Charger Metals NL 0.53 1162 AIR Astivita Ltd 0.68 1163 BIQ Buildingiq, Inc 0.016 1164 SCN Scorpion Minerals Ltd 0.065 1165 A3D Aurora Labs Ltd 0.11 1166 CBE Cobre Ltd 0.14 1167 NRX Noronex Ltd 0.14 1168 CM8 Crowd Media Holdings Ltd 0.027 1169 CXZ Connexion Telematics Ltd 0.019 1170 SI6 SI6 Metals Ltd 0.012 1171 GUL Gullewa Ltd 0.087 1172 SRN Surefire Resources NL 0.015 1173 HNR Hannans Ltd 0.007 1174 QML Qmines Ltd 0.35 1175 AYI A1 Investments & Resources Ltd 0.001 1176 AL8 Alderan Resources Ltd 0.048 1177 AUK Aumake Ltd 0.027 1178 EVZ EVZ Ltd 0.17 1179 RIM Rimfire Pacific Mining NL 0.009 1180 AQN Aquirian Ltd 0.2 1181 A1G African Gold Ltd 0.175 1182 DMC Design Milk Co Ltd 0.44 1183 CR1 Constellation Resources Ltd 0.32 1184 AHN Athena Resources Ltd 0.02 1185 KYK KYCKR Ltd 0.046 1186 PG1 Pearl Global Ltd 0.034 1187 NAE New Age Exploration Ltd 0.011 1188 SCL Schrole Group Ltd 0.011 1189 IQ3 IQ3CORP Ltd 0.15 1190 SCU Stemcell United Ltd 0.015 1191 AQD Ausquest Ltd 0.019 1192 KTA Krakatoa Resources Ltd 0.053 1193 AFR African Energy Resources Ltd 0.025 1194 ZEU ZEUS Resources Ltd 0.071 1195 ADD Adavale Resources Ltd 0.054 1196 BOA Boadicea Resources Ltd 0.2 1197 VAR Variscan Mines Ltd 0.058 1198 RIE Riedel Resources Ltd 0.016 1199 UUL Ultima United Ltd 0.42 1200 ELE Elmore Ltd 0.023 1201 UCW UCW Ltd 0.13 1202 WNR Wingara AG Ltd 0.115 1203 MHC Manhattan Corporation Ltd 0.01 1204 2BE Tubi Ltd 0.049 1205 SHG Singular Health Group Ltd 0.235 1206 LSH Lifespot Health Ltd 0.09 1207 OAU Ora Gold Ltd 0.018 1208 A1M Aic Mines Ltd 0.22 1209 BGD Barton Gold Holdings Ltd 0.175 1210 SIX Sprintex Ltd 0.07 1211 CIO Connected Io Ltd 0.047 1212 ILA Island Pharmaceuticals Ltd 0.345 1213 TYM TYMLEZ Group Ltd 0.015 1214 KBC Keybridge Capital Ltd 0.071 1215 HAW Hawthorn Resources Ltd 0.044 1216 TDO 3D Oil Ltd 0.055 1217 ENX Enegex Ltd 0.097 1218 SW1 Swift Media Ltd 0.025 1219 MPR Mpower Group Ltd 0.066 1220 ABV Advanced Braking Technology Ltd 0.038 1221 BMG BMG Resources Ltd 0.048 1222 NC6 Nanollose Ltd 0.096 1223 HGL Hudson Investment Group Ltd 0.24 1224 CAG Cape Range Ltd 0.15 1225 BAR Barra Resources Ltd 0.021 1226 CR9 Corella Resources Ltd 0.045 1227 KMT Kopore Metals Ltd 0.022 1228 RGL Riversgold Ltd 0.035 1229 CXU Cauldron Energy Ltd 0.031 1230 CLT Cellnet Group Ltd 0.058 1231 FIJ Fiji Kava Ltd 0.097 1232 FZR Fitzroy River Corporation Ltd 0.13 1233 SAU Southern Gold Ltd 0.065 1234 MRQ MRG Metals Ltd 0.009 1235 VMG VDM Group Ltd 0.002 1236 RAG Ragnar Metals Ltd 0.041 1237 LPE Locality Planning Energy Holdings Ltd 0.22 1238 CRL Comet Resources Ltd 0.02 1239 MCE Matrix Composites & Engineering Ltd 0.135 1240 GIB Gibb River Diamonds Ltd 0.065 1241 MEL Metgasco Ltd 0.025 1242 AII Almonty Industries Inc 0.9 1243 CRS Caprice Resources Ltd 0.2 1244 PF1 Pathfinder Resources Ltd 0.275 1245 PFE Pantera Minerals Ltd 0.355 1246 DM1 Desert Metals Ltd 0.39 1247 LHM Land & Homes Group Ltd 0.013 1248 SHO Sportshero Ltd 0.028 1249 LCE London City Equities Ltd 0.45 1250 DDD 3D Resources Ltd 0.004 1251 FEI Fe Investments Group Ltd 0.06 1252 CY5 CYGNUS Gold Ltd 0.125 1253 ODM Odin Metals Ltd 0.03 1254 KCC Kincora Copper Ltd 0.19 1255 SUH Southern Hemisphere Mining Ltd 0.055 1256 RFR Rafaella Resources Ltd 0.078 1257 KWR Kingwest Resources Ltd 0.064 1258 SE1 Sensera Ltd 0.032 1259 PNN Pepinnini Minerals Ltd 0.295 1260 RMX Red Mountain Mining Ltd 0.009 1261 KNM Kneomedia Ltd 0.012 1262 WBE Whitebark Energy Ltd 0.003 1263 SMI Santana Minerals Ltd 0.115 1264 VIC Victory Mines Ltd 0.002 1265 FFF Forbidden Foods Ltd 0.265 1266 NNG Nexion Group Ltd 0.205 1267 ECT Environmental Clean Technologies Ltd 0.011 1268 R3D R3D Resources Ltd 0.165 1269 GLV Global Oil & Gas Ltd 0.017 1270 QGL Quantum Graphite Ltd 0.051 1271 AYM Australia United Mining Ltd 0.007 1272 NSM North Stawell Minerals Ltd 0.32 1273 BTR Brightstar Resources Ltd 0.029 1274 PTR Petratherm Ltd 0.064 1275 ANW Aus Tin Mining Ltd 0.001 1276 LIO Lion Energy Ltd 0.042 1277 AIY Authorised Investment Fund Ltd 0.03 1278 TRN Torrens Mining Ltd 0.185 1279 WGR Western Gold Resources Ltd 0.2 1280 BPM BPM Minerals Ltd 0.335 1281 MEB Medibio Ltd 0.007 1282 REZ Resources & Energy Group Ltd 0.029 1283 MKL Mighty Kingdom Ltd 0.13 1284 CNL Celamin Holdings Ltd 0.064 1285 NWM Norwest Minerals Ltd 0.069 1286 CVS Cervantes Corporation Ltd 0.008 1287 WC8 Wildcat Resources Ltd 0.024 1288 ANL Amani Gold Ltd 0.001 1289 PGD Peregrine Gold Ltd 0.425 1290 RGI Roto-Gro International Ltd 0.036 1291 DOR Doriemus Plc 0.17 1292 CBY Canterbury Resources Ltd 0.11 1293 ZAG Zuleika Gold Ltd 0.03 1294 BEE Broo Ltd 0.013 1295 BUX Buxton Resources Ltd 0.09 1296 MDI Middle Island Resources Ltd 0.1 1297 GO2 The GO2 People Ltd 0.033 1298 TRL Tanga Resources Ltd 0.033 1299 GRL Godolphin Resources Ltd 0.145 1300 SLZ Sultan Resources Ltd 0.175 1301 DXN DXN Ltd 0.011 1302 MSG MCS Services Ltd 0.065 1303 WEL Winchester Energy Ltd 0.014 1304 GNM Great Northern Minerals Ltd 0.01 1305 EMU EMU NL 0.026 1306 CF1 Complii Fintech Solutions Ltd 0.051 1307 FNT Frontier Resources Ltd 0.02 1308 WML Woomera Mining Ltd 0.024 1309 BYH Bryah Resources Ltd 0.053 1310 KGM Kalnorth Gold Mines Ltd 0.013 1311 LSR Lodestar Minerals Ltd 0.009 1312 PNM Pacific Nickel Mines Ltd 0.054 1313 GTR Gti Resources Ltd 0.018 1314 LLO Lion One Metals Ltd 1.11 1315 DCX Discovex Resources Ltd 0.005 1316 NKL Nickelx Ltd 0.215 1317 SCT Scout Security Ltd 0.076 1318 NGS Nutritional Growth Solutions Ltd 0.25 1319 CSE Copper Strike Ltd 0.095 1320 SIV SIV Capital Ltd 0.29 1321 KFE Kogi Iron Ltd 0.013 1322 XST Xstate Resources Ltd 0.004 1323 TCO Transmetro Corporation Ltd 0.84 1324 PRM Prominence Energy Ltd 0.012 1325 1AG Alterra Ltd 0.04 1326 PUA Peak Minerals Ltd 0.018 1327 3MF 3D Metalforge Ltd 0.115 1328 LV1 Live Verdure Ltd 0.275 1329 DTM Dart Mining NL 0.11 1330 AKO Akora Resources Ltd 0.21 1331 KGD Kula Gold Ltd 0.051 1332 MXR Maximus Resources Ltd 0.078 1333 SRI Sipa Resources Ltd 0.061 1334 ORM Orion Metals Ltd 0.02 1335 ID8 Identitii Ltd 0.071 1336 PVW PVW Resources Ltd 0.16 1337 CAQ CAQ Holdings Ltd 0.015 1338 TOR Torque Metals Ltd 0.235 1339 FNX Finexia Financial Group Ltd 0.07 1340 TMG Trigg Mining Ltd 0.11 1341 SHH Shree Minerals Ltd 0.01 1342 SP3 Spectur Ltd 0.1 1343 ANR Anatara Lifesciences Ltd 0.15 1344 AUQ Alara Resources Ltd 0.015 1345 G50 Gold 50 Ltd 0.21 1346 AUN Aurumin Ltd 0.185 1347 SGI Stealth Global Holdings Ltd 0.105 1348 ACP Audalia Resources Ltd 0.015 1349 BUR Burley Minerals Ltd 0.3 1350 PSA Petsec Energy Ltd 0.021 1351 CDT Castle Minerals Ltd 0.014 1352 NPM Newpeak Metals Ltd 0.002 1353 TMS Tennant Minerals NL 0.028 1354 CDY Cellmid Ltd 0.054 1355 AGN Argenica Therapeutics Ltd 0.22 1356 AJJ Asian American Medical Group Ltd 0.029 1357 CRB Carbine Resources Ltd 0.032 1358 OLH Oldfields Holdings Ltd 0.06 1359 MTR Metal Tiger Plc 0.505 1360 ERL Empire Resources Ltd 0.011 1361 GSM Golden State Mining Ltd 0.12 1362 AUH Austchina Holdings Ltd 0.006 1363 ATP Atlas Pearls Ltd 0.023 1364 HPR High Peak Royalties Ltd 0.052 1365 ERG Eneco Refresh Ltd 0.036 1366 EN1 Engage:BDR Ltd 0.004 1367 BMO Bastion Minerals Ltd 0.17 1368 CYQ CYCLIQ Group Ltd 0.028 1369 EFE Eastern Iron Ltd 0.013 1370 BNR Bulletin Resources Ltd 0.054 1371 ARC Australian Rural Capital Ltd 0.65 1372 YOW Yowie Group Ltd 0.044 1373 NME NEX Metals Exploration Ltd 0.036 1374 FG1 FLYNN Gold Ltd 0.16 1375 CFO Cfoam Ltd 0.013 1376 MBK Metal Bank Ltd 0.008 1377 NZS New Zealand Coastal Seafoods Ltd 0.012 1378 BDG Black Dragon Gold Corp 0.07 1379 MRZ Mont Royal Resources Ltd 0.25 1380 MRR Minrex Resources Ltd 0.017 1381 ALY Alchemy Resources Ltd 0.014 1382 PPY Papyrus Australia Ltd 0.022 1383 GES Genesis Resources Ltd 0.012 1384 IVT Inventis Ltd 0.15 1385 KLO Kingsland Global Ltd 0.023 1386 TSC Twenty Seven Co. Ltd 0.004 1387 ICE Icetana Ltd 0.09 1388 KP2 Kore Potash Plc 0.014 1389 ALT Analytica Ltd 0.002 1390 PCL Pancontinental Oil & Gas NL 0.002 1391 AMD Arrow Minerals Ltd 0.005 1392 ZMM ZIMI Ltd 0.015 1393 SRY Story-I Ltd 0.024 1394 PHL Propell Holdings Ltd 0.11 1395 M2R Miramar Resources Ltd 0.19 1396 RML Resolution Minerals Ltd 0.02 1397 PKO Peako Ltd 0.029 1398 SER Strategic Energy Resources Ltd 0.042 1399 GLA Gladiator Resources Ltd 0.02 1400 MRG Murray River Organics Group Ltd 0.2 1401 AKN Auking Mining Ltd 0.165 1402 SIS Simble Solutions Ltd 0.026 1403 TKL Traka Resources Ltd 0.014 1404 DDT Datadot Technology Ltd 0.007 1405 M8S M8 Sustainable Ltd 0.021 1406 92E 92 Energy Ltd 0.22 1407 BLZ BLAZE Minerals Ltd 0.025 1408 FFC Farmaforce Ltd 0.066 1409 AQC Australian Pacific Coal Ltd 0.17 1410 RCR Rincon Resources Ltd 0.215 1411 GED Golden Deeps Ltd 0.011 1412 1ST 1ST Group Ltd 0.02 1413 AGC Australian Gold and Copper Ltd 0.125 1414 RLC Reedy Lagoon Corporation Ltd 0.018 1415 MLS Metals Australia Ltd 0.002 1416 IS3 I Synergy Group Ltd 0.046 1417 SIT Site Group International Ltd 0.01 1418 NTL New Talisman Gold Mines Ltd 0.003 1419 EAX Energy Action Ltd 0.31 1420 BAS Bass Oil Ltd 0.003 1421 ZMI ZINC of Ireland NL 0.054 1422 OOK Ookami Ltd 0.25 1423 PVL Powerhouse Ventures Ltd 0.087 1424 NES Nelson Resources Ltd 0.042 1425 AJY Asaplus Resources Ltd 0.06 1426 OPL Opyl Ltd 0.15 1427 CZL Consolidated ZINC Ltd 0.027 1428 PGO Pacgold Ltd 0.25 1429 GGX GAS2GRID Ltd 0.002 1430 RAS Ragusa Minerals Ltd 0.077 1431 SRH Saferoads Holdings Ltd 0.215 1432 PAM Pan Asia Metals Ltd 0.15 1433 QXR QX Resources Ltd 0.012 1434 DC2 DC Two Ltd 0.22 1435 LITCF Lithium Australia NL 0.07 1436 FGL Frugl Group Ltd 0.044 1437 RDS Redstone Resources Ltd 0.011 1438 EMT Emetals Ltd 0.019 1439 ENV Enova Mining Ltd 0.023 1440 DVL Dorsavi Ltd 0.022 1441 MR1 Montem Resources Ltd 0.039 1442 CZN Corazon Mining Ltd 0.038 1443 TMB Tambourah Metals Ltd 0.19 1444 RBR RBR Group Ltd 0.006 1445 EMP Emperor Energy Ltd 0.041 1446 WOO Wooboard Technologies Ltd 0.002 1447 MHK Metal Hawk Ltd 0.2 1448 AAP Australian Agricultural Projects Ltd 0.025 1449 TMK Tamaska Oil and Gas Ltd 0.008 1450 AER Aeeris Ltd 0.125 1451 YPB YPB Group Ltd 0.002 1452 ENT Enterprise Metals Ltd 0.013 1453 NVU Nanoveu Ltd 0.046 1454 N1H N1 Holdings Ltd 0.091 1455 G88 Golden Mile Resources Ltd 0.053 1456 CXX Cradle Resources Ltd 0.039 1457 FAU First Au Ltd 0.012 1458 HHM Hampton Hill Mining NL 0.025 1459 DTI DTI Group Ltd 0.022 1460 TML Timah Resources Ltd 0.08 1461 THR Thor Mining Plc 0.013 1462 DAF Discovery Africa Ltd 0.036 1463 AAJ Aruma Resources Ltd 0.069 1464 BHD Benjamin Hornigold Ltd 0.3 1465 SVS Sunvest Corporation Ltd 0.595 1466 ICN Icon Energy Ltd 0.012 1467 RNE Renu Energy Ltd 0.054 1468 IGN Ignite Ltd 0.08 1469 CL8 Carly Holdings Ltd 0.065 1470 IND Industrial Minerals Ltd 0.255 1471 DLT Delta Drone International Ltd 0.024 1472 CPT Cipherpoint Ltd 0.026 1473 TG1 Techgen Metals Ltd 0.18 1474 LCT Living Cell Technologies Ltd 0.012 1475 BEL Bentley Capital Ltd 0.09 1476 RXH Rewardle Holdings Ltd 0.013 1477 NMR Native Mineral Resources Holdings Ltd 0.235 1478 OZM Ozaurum Resources Ltd 0.13 1479 SBR Sabre Resources Ltd 0.004 1480 CUL Cullen Resources Ltd 0.018 1481 MQR Marquee Resources Ltd 0.056 1482 AQS AQUIS Entertainment Ltd 0.185 1483 CDR Codrus Minerals Ltd 0.165 1484 VIA Viagold Rare Earth Resources Holdings Ltd 0.078 1485 AM7 Arcadia Minerals Ltd 0.19 1486 M24 Mamba Exploration Ltd 0.175 1487 ERW Errawarra Resources Ltd 0.19 1488 1VG Victory Goldfields Ltd 0.205 1489 TYX Tyranna Resources Ltd 0.005 1490 BCA Black Canyon Ltd 0.205 1491 APG Austpac Resources NL 0.002 1492 AX8 Accelerate Resources Ltd 0.04 1493 DET Dealt Ltd 0.55 1494 WCN White Cliff Minerals Ltd 0.012 1495 MOH Moho Resources Ltd 0.06 1496 HCD Hydrocarbon Dynamics Ltd 0.014 1497 NCR Nucoal Resources Ltd 0.008 1498 RMG RMG Ltd 0.007 1499 XTC Xantippe Resources Ltd 0.002 1500 ICR Intelicare Holdings Ltd 0.13 1501 IDZ Indoor Skydive Australia Group Ltd 0.018 1502 DLC Delecta Ltd 0.006 1503 AEV Avenira Ltd 0.007 1504 AS2 Askari Metals Ltd 0.2 1505 SFM Santa Fe Minerals Ltd 0.082 1506 AWJ Auric Mining Ltd 0.135 1507 FGO Fargo Enterprises Ltd 0.005 1508 IPC Imperial Pacific Ltd 1.2 1509 CML Chase Mining Corporation Ltd 0.016 1510 KEY KEY Petroleum Ltd 0.003 1511 TMX Terrain Minerals Ltd 0.008 1512 MMG Monger Gold Ltd 0.235 1513 RAN Range International Ltd 0.013 1514 RMI Resource Mining Corporation Ltd 0.018 1515 PRS Prospech Ltd 0.09 1516 TPS Threat Protect Australia Ltd 0.024 1517 AUA Audeara Ltd 0.09 1518 MHI Merchant House International Ltd 0.061 1519 SYT Syntonic Ltd 0.001 1520 IPB IPB Petroleum Ltd 0.017 1521 MTM MT Monger Resources Ltd 0.205 1522 KOR Korab Resources Ltd 0.017 1523 HHI Health House International Ltd 0.095 1524 MSI Multistack International Ltd 0.05 1525 KFM Kingfisher Mining Ltd 0.17 1526 SIL Smiles Inclusive Ltd 0.035 1527 WMG Western Mines Group Ltd 0.175 1528 AVW Avira Resources Ltd 0.004 1529 OKJ Oakajee Corporation Ltd 0.06 1530 POL Polymetals Resources Ltd 0.14 1531 FE8 Faster Enterprises Ltd 0.049 1532 WSR Westar Resources Ltd 0.17 1533 RBX Resource Base Ltd 0.16 1534 RD1 Registry Direct Ltd 0.017 1535 ROO Roots Sustainable Agricultural Technologies Ltd 0.01 1536 JPR Jupiter Energy Ltd 0.035 1537 VOR Vortiv Ltd 0.038 1538 AO1 Assetowl Ltd 0.007 1539 RNX Renegade Exploration Ltd 0.006 1540 DMG Dragon Mountain Gold Ltd 0.02 1541 FTT Factor Therapeutics Ltd 0.005 1542 POW Protean Energy Ltd 0.008 1543 OXX Octanex Ltd 0.02 1544 M3M M3 Mining Ltd 0.185 1545 OAK Oakridge International Ltd 0.002 1546 CAU Cronos Australia Ltd 0.105 1547 EZZ EZZ Life Science Holdings Ltd 0.425 1548 HMI Hiremii Ltd 0.085 1549 TRM Truscott Mining Corporation Ltd 0.033 1550 OEQ Orion Equities Ltd 0.32 1551 JTL JAYEX Technology Ltd 0.022 1552 GPS GPS Alliance Holdings Ltd 0.041 1553 IMS Impelus Ltd 0.006 1554 A8G Australasian Gold Ltd 0.145 1555 ALB Albion Resources Ltd 0.17 1556 PAK Pacific American Holdings Ltd 0.015 1557 UUV UUV Aquabotix Ltd 0.002 1558 CRM Carbon Minerals Ltd 0.25 1559 TTA TTA Holdings Ltd 0.034 1560 CWL Consolidated Financial Holdings Ltd 0.037 1561 TEM Tempest Minerals Ltd 0.017 1562 PKD Parkd Ltd 0.046 1563 GGE Grand Gulf Energy Ltd 0.012 1564 LML Lincoln Minerals Ltd 0.008 1565 WNB Wellness and Beauty Solutions Ltd 0.068 1566 MTB Mount Burgess Mining NL 0.006 1567 LDR Lode Resources Ltd 0.125 1568 IEQ International Equities Corporation Ltd 0.035 1569 KLR Kaili Resources Ltd 0.03 1570 LKY Locksley Resources Ltd 0.15 1571 MEG Megado Gold Ltd 0.1 1572 CMD Cassius Mining Ltd 0.014 1573 AOA Ausmon Resources Ltd 0.006 1574 T3D 333D Ltd 0.002 1575 SAN Sagalio Energy Ltd 0.02 1576 APV Appsvillage Australia Ltd 0.044 1577 NOR Norwood Systems Ltd 0.015 1578 OZZ OZZ Resources Ltd 0.14 1579 HHY HHY Fund 0.045 1580 KKL Kollakorn Corporation Ltd 0.015 1581 IEC Intra Energy Corporation Ltd 0.009 1582 NSE New Standard Energy Ltd 0.004 1583 EXO ENNOX Group Ltd 0.002 1584 HOR Horseshoe Metals Ltd 0.012 1585 LVE Love Group Global Ltd 0.075 1586 FOS FOS Capital Ltd 0.24 1587 AXT Argo Exploration Ltd 0.014 1588 AGJ Agricultural Land Trust 0.03 1589 MMR Mec Resources Ltd 0.004 1590 MCX Mariner Corporation Ltd 0.055 1591 BIR BIR Financial Ltd 0.03 1592 RMT Rma Energy Ltd 0.001 1593 GCR Golden Cross Resources Ltd 0.019 1594 RPG Raptis Group Ltd 0.03 1595 TNP Triple Energy Ltd 0.025 1596 AHK Ark Mines Ltd 0.034 1597 QUE Queste Communications Ltd 0.055 1598 TTL Transcendence Technologies Ltd 0.008 1599 ATM Aneka Tambang (Persero) TBK (PT) 1 1600 PBX Pacific Bauxite Ltd 0.003 1601 CGM Cougar Metals NL 0.001 1602 TOM Tomizone Ltd 0.002 1603 AIB Aurora Global Income Trust 0.115 1604 E2E Eon NRG Ltd 0.001 1605 PCH Property Connect Holdings Ltd 0.001 1606 LAM Laramide Resources Ltd 0.58 1607 QTG Q Technology Group Ltd 0.004 1608 EMUCA EMU NL 0.012 1609 ABL Abilene Oil and Gas Ltd 0.001 1610 REF Reverse Corp Ltd 0.004 1611 CDH Chongherr Investments Ltd 0.002 1612 KNH Koon Holdings Ltd 0.071 1613 SSLPA Sietel Ltd 1 1614 WHFPA Whitefield Ltd 1

