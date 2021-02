BSE Penny stocks are in great demand after the lockdown restrictions. Many new retail traders wanted to learn trading stocks, thanks to coronavirus. We are now seeing a whole new variety of traders looking to buy cheap stocks.

These cheap stocks look attractive to new investors as they find blue-chip stocks have higher prices. Also, we have seen options trading activity has increased multifold in the last few weeks.

BSE Penny Stocks List:

BSE Penny stocks list, trading below Rs.10. Some of these stocks may have multi-bagger now, I have not deleted those stocks. Look at the price as a motivation for investing in Penny stocks. (Price as of 25 January 2021).

BSE CODE COMPANY NAME PRICE (in Rs.) 532628 3I INFOTECH 7.74 516092 3PLAND 9.51 533292 A2ZINFRA 4.85 538812 AANCHALISP 7.35 513119 ABC GAS INT 8.66 542872 ABCRSPDG 0.81 539544 ABHIINFRA 1.92 511756 ABIRAMI FIN. 4.35 541092 ABSLRIF6RG 7.83 517494 ACCEL 9.06 517356 ACI INFOCOM 0.38 526711 ADARSH PLANT 3.55 539506 ADCON 7.15 507852 ADDI IND. 4.07 514113 ADHINATH TEX 2.79 532056 ADINATH EXIM 8.63 513513 ADITYA ISPAT 6.6 521141 ADITYA SPIN. 6.4 532172 ADROITINFO 10 531429 ADVENT COMP. 1.93 539773 ADVIKCA 0.8 516020 AGIO PAPER 1.74 532975 AISHWARYA 2.94 530713 AJEL 4.1 532351 AKSH OPTIFIB 7.26 531409 ALCH CORP 7.05 526707 ALCHEMIST LT 4.84 538952 ALFL 0.63 530889 ALKA INDIA 0.59 530715 ALPS INDS. 2.6 531681 AMARDEEP IND 1.38 539223 AMBITION 5.77 540697 AMFL 1.96 513117 AMFORGE IND. 3.02 541771 AMINTAN 1.04 531300 AMIT INTNL. 3.21 540923 AML 4.1 526241 AMRAPALI IND 4.27 531991 AMRAWOR AGRI 0.58 534612 AMTL 9.95 532141 ANDHRA CEMEN 5.95 531252 ANERI 6.9 531878 ANJANI FINL 2.86 532870 ANKIT METAL 1.41 500013 ANSAL INFRAS 9.03 507828 ANSALHSG 6.5 538833 ANUBHAV 3.11 530109 ANUPAM 7.76 539403 ARAMBHAN 3.3 512344 ARAVALI SEC. 1.68 520121 ARCEE INDUST 6.94 540135 ARCFIN 4.38 530565 ARCHANA SOFT 2.46 532914 ARCOTECH LTD 2.3 532114 AREALTY 2.02 541401 ARIHANTINS 2.32 500016 ARUNAHTEL 6.47 519174 ASHIANA AGRO 3.78 512247 ASHIRWAD CAP 3.88 530429 ASHISH POLY. 8.67 541702 ASHNI 3.7 526187 ASHRAM ONLIN 1.3 511144 ASYAINFO 5 530187 ATHARV ENT 1.16 532759 ATLANTA 8.69 500028 ATV PROJECTS 5.5 524516 BACIL PHARMA 5.55 532507 BAG FIL MED 2.89 500032 BAJAJHIND 6.39 500102 BALARPUR IND 1.35 520127 BALURGHAT TE 8.31 531591 BAMPSL SECUR 1.72 509053 BANAS FIN. 4.98 513502 BARODA EXTR. 0.78 532336 BARON INFO. 0.35 532694 BARTRONICSIN 3.29 524687 BASANT AGRO 7.03 532368 BCG 7.35 537766 BCP LTD 6.31 539447 BEARDSELL 9.3 532645 BEEYU OVERSE 0.78 524606 BERYL DRUGS 8.55 531582 BERYL SECUR. 7.87 512608 BHANDARI HOS 4.15 533108 BHILWRA TEC 6.37 534535 BIOGRPAPER 3.17 522105 BIRLA PRETEC 6.77 539043 BKMINDST 1.14 519500 BKV INDUSTRS 4.73 532290 BLB LTD. 5.21 531495 BLUECOAST 3.6 539546 BNL 5.7 530249 BRIDGE SECUR 6.25 532113 BRIJLAXMI LE 2 539434 BRIPORT 6.27 532123 BSE INFRA 1.23 532931 BURNPUR 2.47 532813 C & C CONSTR 5.99 532386 CALIFORN.SOF 9.16 539198 CAPFIN 6.8 512169 CAPRICORN 7.51 530609 CARNATION IN 7.5 531158 CATVISION 5.77 526550 CCHHL 4.87 514171 CEETA IND. 4.14 532695 CELEBRITYFAS 6.16 532701 CELLA 5.28 531621 CENTERAC 1.61 500083 CENTURY EXT 5 512301 CHAMBAL BREW 1.5 542627 CHANDNIMACH 6.25 540829 CHANDRIMA 6.12 531327 CHARMS INDUS 1.47 531977 CHARTERLOGIS 3.61 539011 CHENFERRO 6.05 521244 CHITRA.SPIN. 2.82 532992 CHL LTD 6.28 501833 CHOWGULE ST 5.68 530191 CHROMATIC IN 0.91 538786 CIL 3.27 533407 CIL NOVA 8.04 532324 CINEVISTA 6.31 502445 CITADEL 9.72 538674 CITYONLINE 2.26 538433 CLASSIC 0.35 530839 CLIO INFOTEC 1.31 512018 CNI RES LTD 1.75 540023 COLORCHIPS 8.87 534691 COMFORT COM 4.63 531216 COMFORT INTE 6 532339 COMPUCOM SOF 9.4 523844 CONSTRONIC 4.65 531460 CONTI.CONTRL 2.73 530755 CORAL NEWSPR 4.2 526737 CORPOR COUR 3.56 531624 COUNTRY COND 3.74 533144 COX KINGS 1.6 538770 CRANE INFRA 3.7 512093 CRANES SOFTW 0.97 522001 CRANEX LTD. 9.66 532392 CREATIVE EYE 3.49 512379 CRESSANDA SO 0.44 538476 CTL 4.55 511710 CUBICAL FIN. 3.69 532640 CYBER MEDIA 5.07 532271 CYBERMATE 2.1 539770 DARJEELING 4.58 530171 DAULAT SEC. 6.12 511611 DCM FINANCIA 1.9 531989 DECCAN POLYP 3.1 539596 DELTA 4.07 539197 DEVHARI 1 531585 DEVINE IMPE 2.07 531043 DHAN JEEVAN 7 531198 DHANADACOL 2.11 511451 DHARANI FIN. 5.49 507442 DHARANI SUG 5.96 501945 DHENUBUILD 1.28 539979 DIGJAMLTD 4.13 531153 DILIGENT 9.03 540789 DNAMEDIA 0.75 526504 DOLPHIN MEDI 1.64 533176 DQ ENT 1.34 534674 DUCON 7.06 590022 EASTER SI(PS 2.11 532751 EASUNREYRL 2.63 523732 ECO BOARD IN 4.71 532696 EDUCOMP SOLN 3.59 532820 ELAND 4.74 526473 ELEGANT FLOR 1.71 504008 EMCO LTD. 2.79 538653 EML 0.56 532038 EMMSONS INT. 1.58 526574 ENTERPR.INTE 7.35 531502 ESAAR (I)LTD 3 511716 ESCORT FINAN 3.44 531259 ESHAMEDIA 6.26 533149 ESSAR SECU 3.79 533704 ESSAR SHIP 9.54 538708 ETIL 7.97 532823 EURO CERAMIC 1.63 533090 EXCEL 2.21 530571 EXPLICIT FIN 1.51 526614 EXPO GAS 5.44 532656 FACOR ALLOYS 3.47 533400 FCONSUMER 8.56 532666 FCS SOFTWARE 1 500142 FGP LTD. 1.6 532022 FILAT FASH 2.3 532379 FIRSTOBJ 5.13 536751 FIVEXTRADE 0.53 504380 FLOMIC 2.45 513579 FOUNDRY FUEL 1.21 539032 FRASER 5.83 513059 G.S.AUTO INT 4.41 523277 G.V.FILMS 0.47 524624 GAGAN GASES 6.99 531196 GAGAN POLYCO 1.52 505711 GAJRA BEVEL 2.27 504697 GALADA TELE. 1.37 532959 GAMMON INFRA 0.81 500155 GARDEN SILK 7.63 509563 GARWA.MARINE 5.14 514400 GARWARE SYN. 4.19 541546 GAYAHWS 0.74 524564 GAYATRI BIO 4.65 532183 GAYATRI SUGR 1.87 538787 GBFL 4.27 533204 GBGLOBAL 6.81 539009 GBLIL 1.72 538319 GCM CAPI 1.22 531137 GEMSTONE INV 2.94 541999 GENERAAGRI 2.94 531739 GENNEX LAB 5.3 531592 GENPHARMA 9.42 538961 GENUSPAPER 6.88 532425 GENUSPRIME 3.42 513528 GLITTEK GRAN 1.86 530263 GLOBAL CAP. 1.78 501848 GLOBAL OFFS 8.91 526025 GLOBUS CON 5.22 533189 GOENKA DIAM 1.13 531439 GOLDSTONE EN 9.78 531360 GOLECHA GLOB 6.6 513309 GOLKONDA 4.51 531913 GOPAL IRON S 5.98 509148 GOVIND RUBB. 2.97 540081 GOVNOW 1.17 530663 GOYAL ASSO. 2.2 513343 GRAND FOUND 2.05 532015 GRAVITY (I) 1.75 531737 GREENCREST 0.58 533263 GREENPOWER 2.76 511543 GSB FINANCE 6 532775 GTL INFRAST 1.17 500160 GTL LTD. 7.79 532744 GTN TEXTILE 6.55 514386 GUJ COTEX 1.66 511441 GUJ.CREDIT 4.09 500174 GUJ.LEASE 2.67 532160 GUJ.STAT.FIN 3.3 524314 GUJ.TERC LAB 7.61 517288 GUJARATPOLY 8.28 540938 GUJHYSPIN 7.75 533275 GYSCOAL 3.04 532145 H.S.(I) LTD. 4.66 538081 HARIA APL 1.15 512604 HARIA EXPORT 1.05 531387 HASTI FINANC 4.66 531322 HAVISHA 0.97 508956 HB LEAS.PUB 1.32 532216 HB STOCKHOL. 9.29 500179 HCL INFOSYS 8.86 539697 HILIKS 7.41 514010 HIM.FIBRES 2.55 500185 HIND.CONSTN. 8.44 524013 HIND.FLUROCA 8.31 500500 HIND.MOTORS 6.45 532041 HINDUSTN BIO 4.27 532359 HITKIT GLOB 0.48 531661 HITTCO TOOLS 3.37 500193 HLVLTD 6.41 526683 HOTEL RUGBY 1.25 532873 HOUSING DEV 6.35 539149 ICSL 1.58 500106 IFCI LTD 9.14 539692 IFINSER 7.71 540134 IISL 5.19 511208 IL & FS INVE 4.81 533177 IL&FS TRANS 2.47 532907 ILFSENGG 3.94 539056 IMAGICAA 5.51 513295 IMEC 1.51 531594 INCON ENGG. 3.81 511355 IND CEM CAP 4.99 500202 IND.LEAS.DEV 9.98 509051 INDIAN INFO. 0.53 531343 INDINFRA 2.05 526887 INDO CREDIT 0.44 532100 INDO-CITY IN 2.2 524458 INDOEURO 7.74 533257 INDOSOLAR 3.24 539175 INDRAIND 6.59 526445 INDRAYANI BI 7.4 536709 INDRENEW 7.73 524614 INDXTRA 8.3 509069 INFOMEDIA 3.04 533315 INNO INVEST 5.32 531929 INNOCORP L 1.63 541983 INNOVATIVE 8.23 500211 INSILCO LTD. 9.51 517044 INT.DATA MAN 5.24 531889 INTEG.TECH. 2.6 535958 INTEGRA GAR 1.3 511391 INTER GLOB F 8.11 526859 INTER ST.FIN 0.6 530259 INTER ST.OIL 8.44 523752 IO SYSTEM 1.95 524622 ISTRNETWK 2.41 513361 ISW LTD 0.82 532894 IWIND ENERGY 4.59 530915 J.R.FOODS 3.89 532825 JAGJANANI 0.92 531339 JAIHIND PROJ 3.08 532033 JAIN STUDIOS 2.14 526865 JAINCO PROJ. 0.55 505840 JAIPAN INDUS 9.4 532532 JAIPRA 7.27 526001 JAUS POLYMER 6.24 514312 JAY HIND SYN 2.55 522285 JAY NECO IND 6.52 506520 JAYSHRI CHEM 4.86 500223 JCT LTD 0.86 524592 JD ORGOCHEM 3.13 540850 JFL 6.18 542653 JINAAM 6.1 530405 JINDAL CAP. 9.55 540311 JITFINFRA 9.35 539225 JIYAECO 6.9 523062 JJ FINANCE 5.67 523712 JMG CORP LTD 1.2 513691 JMT AUTO LTD 3.19 533207 JPINFRATEC 1.93 532627 JPPOWER 2.93 538539 JTAPARIA 0.73 516078 JUMBO BAG 8.76 524675 KABSONS INDU 5.55 531778 KACHCHHMIN 7.55 511131 KAMAN HSG 4.98 524604 KAMRON LAB. 5.25 500236 KANELIND 0.78 531687 KARUTURI GLO 0.34 532925 KAUSHAL INFR 1.95 531784 KCLINFRA 1.77 540385 KDLL 7.51 524174 KESAR PETRO 6.31 535730 KHOOBSURAT 0.22 531692 KHYATI MULTI 0.56 539910 KOCL 0.4 514128 KONARK SYN. 7.33 500458 KORE 2.5 530139 KREON FIN 4 531328 KRETTOSYS 5.88 500248 KRIFILIND 3.75 533482 KRIINFRA 4.11 539384 KRISHNACAP 4.85 539408 KUBERJI 0.62 536170 KUSHAL 4.11 514240 KUSHIND 1.75 530421 KUWER INDS. 4.58 531882 KWALITYLTD 2.59 540026 LAHL 4.54 509048 LANCOR HOLDS 7.67 533012 LANDMRK PRO 2.75 533602 LESHAIND 0.78 533007 LGB FORGE 3.65 511593 LIBORD FIN 4.56 531027 LIBORD SEC 8.79 517463 LINAKS MICRO 0.67 526604 LIPPI SYSTEM 7.12 540192 LKPSEC 7.18 539992 LLOYDSTEEL 0.92 530065 LORDSHOTL 5.36 512048 LUHARUKA 0.65 531402 LWS KNITWEAR 2.23 534532 LYPSA GEMS 5.1 506543 M.P.AGRO IND 4.01 539894 MADHAVIPL 5.75 531497 MADHUCON PRJ 4.85 532896 MAGNUM VENT 4.9 505523 MAHA CORP 0.72 513460 MAHALAXMI SM 3.9 531515 MAHAN IND. 0.29 531648 MAHAVIRIND 0.6 542677 MAHESH 6.2 513430 MAITRI 7.38 531613 MAL 0.68 537800 MANGALAM IND 0.71 530543 MARG LTD 6.64 500206 MARGO FIN 7.77 517467 MARSONS 9.15 531319 MARUTI SEC. 1.58 534563 MAX ALERT 5.94 526538 MAXIMAA SYST 2.05 531221 MAYUR FLOOR. 3.55 531680 MAYUR LEATHR 4.31 532629 MCNALLYB 6.06 512267 MEDIA MATRIX 6.45 531176 MEFCOM CAPIT 8.66 531417 MEGA CORPN. 0.87 538834 MEL 2.85 532307 MELSTAR INFO 2.26 526235 MERCATOR 1.13 500274 MESCO PHARMA 7.25 540744 MESCON 9.09 513335 METALFORGE 5.84 532990 METKORE 0.73 526622 MFL INDIA 0.22 526251 MID EAST POR 4.46 500277 MID INDIA IN 1.14 532416 MID-DAY MULT 5.89 531192 MIDINFRA 1.39 531456 MINAXI TEXT. 0.61 539383 MINFY 1.04 523373 MINI DIAMOND 3.11 532164 MINOLTA FIN. 1.15 505336 MIRCH 0.75 539594 MISHTANN 6.05 522036 MIVEN MACHIN 6.24 539045 MNKALCOLTD 8.79 539046 MNKCMILTD 8.96 539762 MODCL 10 519287 MODERN DAIRI 6.06 513303 MODERN STEEL 2.98 504273 MODULEX 7.01 531453 MOHIT INDUS. 6.33 530169 MOHIT PAPER 5.6 532140 MOHITE 9.17 526237 MORGAN VENT 5.91 507522 MOUNTT SHIV. 4.59 526143 MPL 5.71 540809 MRCEXIM 4.5 539229 MRSS 9.05 532650 MSP STEEL 7.96 534312 MT EDUCARE 8.92 540254 MTPL 3.7 523832 MUKAT PIPES 2.05 535204 MUKTA 2.92 539410 MUZALI 5.5 535205 MYSTICELE 3.9 531832 NAGAR.AGRITE 4.5 539917 NAGARFERT 4.71 532895 NAGREKA CAP 6.11 531416 NARENDRA PRO 6.57 513179 NAT STL AGRO 4.05 539525 NAVKETAN 0.46 530557 NCL RESEARCH 0.36 534615 NECC LTD 9.23 531049 NEELKANTH RO 8 533202 NEH 1.95 542117 NETRIPPLES 6.06 538874 NEXUSSURGL 3.85 517554 NHCFOODS 6.73 542839 NIEHSPD 0.88 542843 NIEHSPG 5.99 542844 NIEHSPH 0.22 542845 NIEHSPJ 0.86 542804 NIESSPJ 6.65 542847 NIESSPL 1.67 542848 NIESSPM 6.57 531083 NIHAR INFO 5.35 530377 NILA INFRA. 5.77 542231 NILASPACES 1.84 532854 NITIN FIRE 0.7 522289 NMSRESRC 3.15 512279 NNTL 7.72 532481 NOIDA-TOLL B 6.22 524414 NORRIS MEDI. 6 513566 NOVA IRON&ST 9.15 542771 NOVATEOR 5.13 524764 NUTRA 5.15 504378 NYSSACORP 1.75 538019 OBI LTD 7.5 521062 OCTAVE 0.99 531996 ODYSSEY CORP 1.09 531496 OMKAR OVERSE 0.91 533632 ONELIFE CAP 8.97 540386 ONTIC 5.25 535657 OONE 3.3 532391 OPTO CIRCUIT 5.37 539598 ORACLECR 8.25 531157 ORGANIC COAT 8.1 531512 ORIENT TRADE 1.4 539015 ORTEL 1.28 530173 OSCAR GLOBAL 3.3 514460 OSWAL YARNS 5.05 531281 P.G.IND.LTD. 6.07 531395 PADAM COTTON 7.7 526905 PADMAIND 4.8 532350 PADMALAYA TE 2.57 511597 PALSOFT INFO 3.73 511525 PAN INDIA C 0.52 538860 PANAFIC 0.24 531280 PANKAJ POLY. 3.65 530555 PARAMOUNT CO 9.09 524628 PARKER AGRO. 6.5 532780 PARSVNATH 5.02 541347 PARVATI 2.3 521080 PASARI SPIN 1.63 514326 PATSPIN INDI 6.49 504335 PAZEL 0.33 517119 PCS TECH 5.79 531352 PEETI SECURT 8.08 503031 PENLAND LTD 6.41 524210 PENTOKEY ORG 7.28 507498 PICCADILY SU 5.04 532355 PICTURHOUSE 1.05 513403 PM TELELINN 3.25 534060 PMCFIN 0.48 526687 POLO HOTELS 3.87 512481 POLYTEX(P) 1.41 500192 PRAG BOSIMI 2.14 531746 PRAJAY ENGS. 9.8 533239 PRAKASHSTL 0.99 526490 PRATIK PANEL 2.56 531257 PRATIKSHA CH 6.89 530669 PREM SOMANI 3 517230 PREM.AU.ELEC 2.09 500540 PREMIER LTD 5.29 509835 PREMIER SYN. 9.97 526494 PROMACT 5.25 532693 PUNJ LLOYD 2.28 538647 PURSHOTTAM 9.64 536659 PVVINFRA 7.27 511116 QUADRANT 0.28 538596 QUANTBUILD 4.4 590070 RADAAN MEDIA 1.03 532692 RADHA MADHAV 3.09 531273 RADHE DEVLOP 8.85 526813 RAGHUNATH IN 5.77 531552 RAGHUNATH TO 6.69 526823 RAJINFRA 4 530699 RAJRAYON 0.24 500358 RAMA PETRO 2.66 523289 RAMA VISION 6 515127 RAMASIGNS 2.71 514223 RAMGOPAL POL 2.29 507490 RANA SUGARS 6.56 531583 RAP MEDIA 9.04 531233 RASI ELECTRO 3.21 533294 RAVI KUMAR 8.76 537254 RCI IND 8.04 539673 RCL 9.55 530053 REALECO 6.35 523650 REDEX PROTEC 5.6 512624 REGENTRP 2.14 532712 REL COM LTD 1.97 540709 RELHOME 2.41 532124 RELIAB VEN 8.95 538273 RESPONS INF 6.7 515085 RESTILE CER. 3.06 539669 RGF 1.26 532766 RICHA IND 0.78 507508 RIGA SUGAR 4.77 526861 RISHI LASER 8.55 512618 RLF LIMITED. 3.92 538540 RLFL 0.36 533107 RNAVAL 2.94 532441 RNBOWDENIM 1.34 532731 ROHIT FERRO 2.43 502448 ROLLATAINER 3.99 500366 ROLTA (I) 4.62 526193 ROYAL CUSHIO 6.95 512047 ROYAL IND 1.01 532939 RPOWER 3.51 538611 RTFL 9.38 534597 RTNINFRA 7.05 533122 RTNPOWER 3.14 531099 RUBRA MEDICA 2.06 509020 RUCHI INFRA. 7.27 513515 S.R.INDUS. 2.64 530461 SABOO SODIUM 6.31 540821 SADHNA 9.92 531436 SAFFRON IND 3.7 540715 SAGAR 10 532092 SAGARPROD 6.49 538557 SAIBABA 2.53 532713 SAKUMA EXPO 6.33 526554 SALGUTI IND 7.9 532604 SALSTEEL 4.12 511630 SAMBHAAV MED 2.6 521206 SAMTEX FASH. 0.85 532972 SANKHYA INFO 4.37 519260 SANWARIA 1.13 519238 SAPTARISHI A 9.45 508996 SATPROP LTD 2.22 531893 SAWACA BUSI 1 532102 SBEC SUGAR 7.5 521131 SBFL 4.48 526081 SCAGRO 1.07 570005 SCAPDVR 1.54 539252 SCFL 5.85 539526 SCTL 0.81 514264 SEASONS TEXT 7.84 532886 SEL MANUF 2.1 534598 SEPOWER 5.33 533605 SETUINFRA 1.01 532993 SEZALGLASS 3.68 526532 SFPIL 5.42 531812 SGN TELECOMS 0.44 533110 SH PRECOTED 5.85 502563 SH.BHAWANI 3.35 516086 SH.RAJES.PAP 3.37 512499 SHALIMAR PRO 0.54 532455 SHALIMAR WIR 5.43 531925 SHANTANU SHE 1.07 538212 SHARP INV 0.43 526839 SHELTER 10 512289 SHIRPUR GOLD 7.99 540072 SHIVAEXPO 2.52 512463 SHREE GLOBAL 2.59 532310 SHREE RAMA 8.12 532007 SHREEVAT.FIN 5.26 526335 SHREYAS INTE 9.08 532945 SHRIRAM EPC 4.8 517411 SHYAM TELEC. 6.35 520141 SIBAR AUTO 8.55 539833 SICLTD 0.53 530439 SIDDHA VEN 1.47 532217 SIEL FINANCL 1.89 524642 SIKOZY REAL 1.1 512197 SILVEROAK 3.55 539742 SIMBHALS 7.54 502742 SINTEX IND. 4.41 540653 SINTEXPLAST 3.24 532795 SITINET 1.24 539363 SKC 6.74 542146 SKIFL 6.18 539861 SKIL 3.95 540269 SKL 8.05 505650 SKYL MILLAR 7.11 540253 SNTCL 3.04 521034 SOMA TEXTILE 3.37 526901 SONAL ADHESI 8.45 521036 SOURCEIND 0.54 532218 SOUTH IND.BK 9.07 523826 SOVEREIGN DI 4.8 541890 SPACEINCUBA 0.85 531370 SPARC SYSTEM 3.21 513687 SPECTRA IND. 2.57 521082 SPENTEX INDS 1.29 526827 SPICE ISLAND 4.48 523756 SREIINFRA 7.49 539217 SRESTHA 2.35 521161 SRI LAK.SAR. 6.7 514197 ST CORP 5.7 517548 STARLITE COM 3.11 536738 STELLAR CAP 4.39 531509 STEP TWO COR 6.77 513173 STL STR INF 4.6 506003 SUDAL INDUS 5.04 539117 SUJALA 7.77 517224 SUJANA INDUS 0.34 508969 SULABH ENG. 1.54 530445 SUMERU IND 0.93 531752 SUN TECHNO 0.24 533166 SUNDARAMMUL 1.55 531433 SUNGOLD CAP. 0.86 532154 SUNSHINE 3.64 530735 SUPER BAKERS 8.5 530883 SUPER CROP. 9.89 521180 SUPER SPIN. 4.9 523842 SUPER TANNER 3.14 526133 SUPERTEX IND 2.95 511539 SUPRATRE 8.51 534733 SUPREMEX 3.12 517530 SURANATP 5.39 530185 SURAT TEXT. 4.32 532874 SURYACHAKRA 0.65 514140 SURYAVA SPIN 4.18 519604 SURYO FOODS 6.8 532667 SUZLONENERGY 6.62 523722 SVAM SOFTWAR 1.84 503624 SVARAJ TRAD 5.87 512257 SVARTCORP 3.97 524488 SVCIND 1.57 503816 SWAD.POLYTEX 6.94 506863 SWADESHI IND 1.12 512359 SWORDEDGE 9.05 531499 SYBLY INDS. 3.44 511447 SYLPH TECH 2.85 539278 SYMBIOX 0.89 524470 SYNCOM FORM. 3.4 533157 SYNCOM HEAL 3.32 531173 SYSCHEM (I) 7.28 532444 T. SPIRITUAL 0.5 523419 TAMIL.TELE. 3.79 532738 TANTIA CONS 2.22 519285 TARAI FOODS 4.38 521228 TATIA GLOB 0.64 513305 TERRASCOPE 2.46 532845 TGBHOTELS 5.9 507450 THIRU A.SUG. 6.12 533629 TIJARIA PPL 8.08 503663 TILAK 2.43 531814 TIRUPATI SAR 7.79 539985 TITAANIUM 8.05 538607 TOYAMIND 2.94 538464 TPROJECT 1.71 513063 TRANSFREIGHT 9.47 526139 TRANSGENE BI 4.14 532812 TRANSWARRANT 3.31 542923 TRANWAY 4.78 511730 TRC FINAN.SE 8.56 533540 TREE HOUSE 7.86 531658 TRIJAL IND. 2.82 531279 TRISHAKTI EL 7.86 502281 TRIVENI GLAS 7.13 538597 TTIENT 1.74 539040 TTIL 3.89 531411 TUNI TEXTILE 0.56 506808 TUTICORIN. 6.79 531917 TWINSTAR SOF 1.07 533644 UJAAS 3.15 532398 UMESL 5.1 539798 UMIYA 7.6 523519 UNI OFF AUTO 3.36 521226 UNI ROYAL IN 6.55 532035 UNISTAR MULT 2.53 531867 UNITECH INTE 4.2 507878 UNITECH LTD 1.83 521188 UNITED TEXT. 4.4 532746 UNITY INFRA 1.06 504673 UNIV.PRIME 3.03 532378 UNIVERSAL A 0.87 514144 UNIWORTH LTD 0.49 531762 UNJHA FORMUL 9.41 526987 URJA GLOBAL 8.11 532402 USGTECH 1.87 511736 USHDEV INTNL 0.34 500014 UTIQUE 2.34 513216 UTTAM GALVA 8.2 530579 UYFINCORP 2.68 511110 V.B.DESAI 4.97 513397 VALLABH STEL 8.32 512175 VAMA INDS 6.7 532090 VANDANA 0.51 538918 VANICOM 2.35 531444 VARDHMAN 4.45 531574 VAS INFRA 4.05 533576 VASWANI IND 8.64 536672 VCU DATA 6.28 503657 VEER ENERGY 9.48 511523 VEERHEALTH 8.36 539132 VEGETABLE 3.66 526755 VELAN HOTELS 2.48 531950 VERTEX SEC. 0.79 537820 VFL 0.71 537524 VIAANINDUS 1.05 523796 VICEROY HOTE 3.03 511389 VIDEOCON IND 5.75 519307 VIKAS WSP 4.58 530961 VIKASECO 3.56 542655 VIKASMCORP 4.63 531518 VIKASPROP 3.01 534639 VINAYAK POL 6.64 531051 VINTAGE SECU 9.71 517393 VINTRON INF. 0.68 531126 VIRTUALSOFT. 1.38 532721 VISA STEEL 7.21 531025 VISAGAR FIN 1.1 506146 VISAGAR POL 1.82 531668 VISION CORPO 1.19 526441 VISIONCINE 0.8 533427 VMS INDUSTR 7.61 517399 VXL INSTRUM. 2.26 504220 W.S.INDUSTR. 3.72 513713 WHITEORG 5.18 519214 WILLIAM.FIN. 3.25 526471 WINSOME BREW 4.69 531396 WOMEN NETWOR 1.96 511012 YAMINI INVES 0.63 514378 YARN SYNDICA 2.23 530063 YASRAJ CONT. 2.9 522209 YOGI SUNGWON 3.28 530675 YORK EXPORTS 8.49 717503 ZEE NCPS 4 532794 ZEEMEDIA 5.38 531845 ZENITHSTL 1.2 503641 ZODIAC VEN 3.99

BSE is the oldest stock exchange in Asia, having more than 6000 listed companies. Also, BSE is India’s second-largest stock exchange in terms of trading volumes.

