LSE Penny stocks list for trading in 2021 Should you buy?

London Stock Exchange (LSE) is one of the oldest stock exchanges in the world. So there are many listed lse penny stocks available for trading. LSE was established in the year 1801 as the first stock exchange in the UK. London stock exchange has more than 2400 listed companies. The total market cap is around $24 billion (£39 Billion). FTSE is the main benchmark index on the exchange.

There are hundreds of penny shares traded on LSE, that are good. Here is the list of penny stocks, so that you can look.

I have been chasing penny stocks from stocks all over the world. You can look for the global trends in penny shares. Check for NSE, BSE, NASDAQ.

LSE penny stocks:

London Stock Exchange LSE Penny stocks list, that is trading below £10. Few of these stocks may have moved higher, you can keep track of those stocks. Look at the price as a motivation for checking Penny stocks. (Price as of 1 March 2021).

SYMBOL CODE STOCK NAME PRICE (IN £) 0HCC 3U HLDGS AG NPV 2.36 0N54 A2A SPA EUR0.52 1.368 0OPJ ABC ARBITRAGE EUR0.016 7.339 0I0B ABC ARBITRAGE EUR0.016 3.54 0IZM ABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA NOK0.23`A` 6.35 0G6X ACCENTIS NPV 8.6 0OIQ ACERINOX SA ORD EUR0.25 9.354 0GQU ACTIVE BIOTECH NPV 1.819 0NOL ADVA AG NPV 9.015 0GY8 AEFFE SPA EUR0.25 1.104 0MFU AGFA GEVAERT NV ORD NPV 3.85 0A2K AGUAS DE SABADELL SER`A`EUR12.02 9.06 0A2L AGUAS DE SABADELL SER`B`EUR12.02 4.205 0LN7 AIR FRANCE - KLM EUR8.50(REGD) 5.028 0IPT AKER SOLUTIONS ASA NOK2 6.659 0MRL ALITA LTL1 2.19 0DJN ALMA MEDIA CORP NPV 9.201 0DJV ALTRI SGPS S.A. EUR0.25 5.064 0NO6 AMPER SA EUR1(REGD) 0.194 0MIL ANDRITZ AG NPV (POST SPLIT) 5.864 0MJT ANTENA 3 TELEVISION EUR0.75 3.199 0I8C AQUA BIO TECHNOLOGY ASA NOK0.2 5.9 0OI0 ARCHOS EUR0.50 0.0344 0KAV ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA EUR0.26 1.398 0MFY ARYZTA AG CHF0.02 0.7801 0MT1 AS ROMA EUR0.15 0.298 0DME ASCOPIAVE SPA EUR1 3.62 0J8S ASPO OYJ NPV 8.641 0J2S AST GROUPE ORD EUR0.36 4.07 0DMQ ASTALDI EUR2 0.2955 0KUV ATARI EUR1 0.3706 0MK2 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD EUR5 2.651 0DHJ AUTOGRILL SPA EUR0.52 4.338 0MRH AVALON INNOVATION AB SER`B`NPV 0.8162 0N6K AVANQUEST SOFTWARE SA EUR1 6.528 0DO7 AVENIR TELECOM EUR0.20 0.5567 0JI3 BADGER EXPLORER ASA NOK0.125 3.52 0LNQ BAM GROEP NV(KONINKLIJKE) ORD EUR0.10 1.649 0DRM BANCA INTERMOBILIARE SPA EUR1 0.046 0MU6 BANCA POPOLARE DELL`EMILIA ROMAGNA EUR3 1.549 0NWJ BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR3 2.051 0FP9 BANCA PROFILO EUR0.52 0.217 0H00 BANCO DE SABADELL SA EUR0.125 0.3736 0O5V BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA 2.58 0H7O BANKINTER SA EUR0.30(REGD) 4.737 0N6O BASIC NET SPA EUR0.52 3.99 0KK7 BEE TEAM SPA NPV 1.46 0DQP BELVEDERE EUR2 1.518 0H2W BERGS TIMBER AB SER`B`NPV 3.078 0DQK BETER BED EUR0.02 5.72 0NWK BIO ALLIANCE PHARMA EUR0.25 0.673 0DOL BIOFRONTERA AG NPV 3.04 0JJM BIOPORTO A/S DKK3 6.101 0MZV BIOSEARCH S.A. EUR0.24 1.326 0K2D BIRDSTEP TECHNOLOGY NOK1 4.7 0K8D BOLIDEN AB NPV. 4.885 0IXZ BOLLORE SA EUR16 3.425 0DVE BORUSSIA DORTMUND KGAA NPV 5.178 0KW8 BRIO AB NPV SER`B` 7.801 0J0E BRIOSCHI FINANZIARIA EUR0.28 0.068 0IVW BULGARSKA ROZA-SEVTOPOLIS BGN1 7.03 0N7I CAIRO COMMUNICATIONS EUR0.052 1.173 0OIY CALTAGIRONE SPA EUR1 3.01 0E1L CAPMAN OYJ SER`B`NPV 2.375 0N7L CARRARO SPA EUR0.52 1.53 0GK0 CAST NPV 3.88 0OMB CATTOLICA ASSICURAZIONI EUR3 3.973 0HY2 CEMENTIR SPA EUR1 6.99 0ONR COFIDE EUR0.50 0.44 0J38 COHERIS EUR0.40 8.082 0E1Q COMPUTERLINKS COMPUTERHANDELS AG NPV 9.769 0DWL CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE EUR16 CERTS 7.78 0HAI CREDIT AGRICOLE EUR3 9.579 0K93 CREDITO EMILIANO SPA EUR1 4.333 0E2F CTAC NV EUR0.24 3.18 0OEY D AMICO INTERNATIONAL SHIPPING NPV 0.0891 0LAC DEAG DEUTSCHE ENTERTAINEMENT NPV 3.132 0MEL DECEUNINCK NPV 2.36 0E4J DELTICOM AG NPV (REGD) 7.681 0K8W DERICHEBOURG EUR2 5.61 0E4H DESPEC MULTIMEDIA SA EUR0.30(CR) 9.553 0H7D DEUTSCHE BANK AG ORD NPV(REGD) 8.642 0E4K DEUTZ AG NPV 5.475 0IL0 DEVIN AD DEVIN BGN1 2.03 0E4X DIDIER-WERKE AG NPV 9.006 0IKK DIGIA PLC NPV 7.52 0MHP DNO INTERNATIONAL ASA NOK0.25 6.805 0F7F DURO FELGUERA EUR0.5 0.7519 0MPP E.ON AG NPV 8.894 0J5B ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES NOK0.25 1.352 0JG5 ELEKTROBIT OYJ NPV 6.55 0EA2 ELICA EUR0.2 2.96 0N9O EMAK EUR0.26 1.098 0NRE ENEL SPA EUR1 8.418 0OF7 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR1 5.174 0N9S ENI EUR1 8.563 0K95 ENIA NPV 1.196 0M0E ERCROS SA EUR1.60 2.163 0NFS ESPRINET EUR0.15(POST SUBDIVISION) 9.404 0K9A EURONAV NPV 6.573 0IB7 EUROPACORP EUR0.34 0.818 0E7Z EUROTECH SPA NPV 4.524 0JNI EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR1 9.795 0MD5 EXEL COMPOSITES OYJ NPV 7.38 0EEV EXMAR SA NPV 3.065 0EIE F-SECURE OYJ NPV 3.84 0K9H FAES FARMA SA EUR0.1 3.768 0HLE FAIR VALUE REIT-AG NPV 3.035 0NXV FALK RENEWABLES SPA EUR1 6.323 0MRI FASHION BOX EUR0.30 2.31 0EIB FERSA ENERGIAS RENOVABLES EUR1 2.153 0K9J FIAT SPA DI RISP EUR5(NON CNV) 8.08 0EGH FIERA MILANO EUR1 2.48 0ONG FINMECCANICA SPA EUR4.4 5.695 0EG8 FINNAIR EUR0.85 0.641 0EHB FNM SPA NPV 0.57 0HAA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA EUR1 8.835 0MCY FOTEX HLDGS SE EUR0.42 2.5 0OQV FRANCE TELECOM EUR4 9.813 0HB7 FRANCE TELECOM EUR4 1.93 0NAC FRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG EUR1 3.15 0LNT FUGRO NV EUR0.05 8.84 0IPC GALAPAGOS NV ORD NPV 7.35 0B67 GALP ENERGIA SGPS EUR1 CLS`B` 8.517 0EJU GECI INTERNATIONAL EUR0.25 0.0249 0EKI GEFRAN EUR1 6.16 0IX0 GENERALE LOCATION EUR4 8.172 0JAW GENERIX EUR0.5 8.25 0KHH GEOX S.P.A. ORD EUR0.1 0.779 0G9W GESTEVISION TELECINCO SA ORD EUR0.5 4.194 0I5P GLASTON OYJ NPV 5.46 0IV3 GRAND HOTEL VARNA BGN1 1.74 0EMB GREEN REEFERS ASA NOK1 2.61 0J35 GROUPE FLO EUR2 0.171 0K96 GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA EUR0.9 3.335 0L91 GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA EUR0.03 4.21 0MCG HAMBORNER REIT AG NPV 9.168 0HVA HAULOTTE GROUP EUR0.13 5.824 0OC2 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG NPV 1.278 0OKR HELLENIC EXCHANGES HLDGS EUR1.75 3.5 0NVV HERA SPA EUR1 2.853 0EOI HF CO EUR0.50 5.56 0ISM HKSCAN CORP NPV 2.13 0KJ7 IBERSOL SGPS SA EUR1 5.4 0NBX IFIS EUR1 8.513 0O2X IMMSI SPA EUR0.52 0.4135 0BJP IMPREGILO SPA NPV 1.243 0HA9 INDRA SISTEMAS S.A EUR0.20'A' 7.238 0HFP INMOBILIARIA DEL SUR EUR2 8.2 0EVI INNATE PHARMA A EUR0.05 3.583 0EVE INTEROIL EXPLORATION & PRODUCTION 1.28 0HBC INTESA SANPAOLO SPA EUR0.52 1.825 0HTS INTEX RESOURCES ASA NOK0.5 5 0EVB INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA EUR0.50 0.1192 0MUN IREN SPA EUR1 2.045 0ESX ISAGRO EUR1 1.125 0HFR JAZZTEL EUR0.08 6.238 0JD3 JULIUS MEINL COFFEE INTL. AS EUR0.34 3.81 0H65 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA EUR0.10 0.7716 0KVR KLOEKNER & CO NPV 7.658 0MB2 KME GROUP SPA NPV 0.353 0IH3 KOMERCNI BANKA CZK500 3.768 0HW0 KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA NOK0.50 0.297 0O8F KONINKLIJKE KPN NV EUR0.24 2.609 0M2T KPS AG NPV 5.397 0ND3 LANDI RENZO SPA EUR0.10 0.952 0IXT LATECOERE EUR2 1.963 0DZN LEVANTINA DE EDIFICACION OBRAS PUBL ORD 8.285 0O7A M-REAL OYJ `B`ORD EUR1.70 8.85 0NQ2 MAPFRE SA ORD EUR0.10 1.554 0F6L MAUREL & PROM EUR0.77 1.69 0O8G MDXHEALTH SA NPV 3.89 0NE1 MEDIASET SPA EUR0.52 2.138 0HBF MEDIOBANCA SPA EUR0.50 7.382 0GP7 MEDIVIR SER`B`NPV 7.77 0IQU MERCIALYS EUR1 7.57 0GT7 METABOLIC EXPLORER EUR10 2.82 0FV0 METALEUROP SA EUR3.81 10 0MPM METRO AG NPV 5.363 0NDP MLP AG NPV 5.38 0IHV MOMINA KREPOST JSC BGN1 2.805 0NE2 MONDO TV SPA EUR0.5 1.257 0FB0 MOTA ENGIL SGPS EUR1 1.401 0KZA MOTORS LIQUIDATION CO USD1.666 8.232 0IHK NATIXIS EUR1.6 (POST SUBDV) 3.158 0H14 NET INSIGHT NPV SER`B` 1.788 0NEB NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL EUR0.50 9.06 0OHG NH HOTELES S.A. EUR2 3.205 0HAF NOKIA CORP NPV0.06 3.832 0GYZ NORDIC MINING ASA NOK0.1 3.022 0MD9 NORTH ENERGY ASA NOK1 2.681 0MTZ NOVABASE SGPS SA EUR0.5(REGD) 3.21 0IXL NRJ GROUP ORD NPV 6.56 0MSE NYESA VALORES CORPORACION SA EUR1.2 0.0075 0MKG OBRASCON HUARTE LAIN SA EUR0.60 0.5535 0HX1 OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE EUR1.52 2.01 0JEV OPTION NV NPV 0.035 0OOJ ORDINA NV EUR0.10 2.91 0NES ORIOLA-KD CORPORATION SER`B`NPV 2.05 0FJ8 OUTOKUMPU OYJ `A`NPV 3.893 0MGI OUTOTEC OYJ NPV 8.225 0NF3 PAION AG NPV(BR) 2.459 0FJJ PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE EUR0.5 0.91 0OPY PARROT SA EUR0.1524 7.108 0MHR PETROLEUM GEO SERVICES ASA NOK3 3.595 0IFR PETROLINVEST S.A. PLN10 9.224 0FLE PETZETAKIS SA EUR1 4.625 0FM1 PIAGGIO & C SPA EUR0.52 2.91 0JZ8 PINGUINLUTOSA NV NPV 6.31 0FNI PININFARINA SPA EUR1 1.155 0IYS PIRELLI & CO SPA EUR0.52 2.76 0IDA PIXELPARK AG NPV 6.45 0KUY PNE WIND AG NPV(REGD) 7.965 0GOX POLYTEC HOLDING AG EUR1 8.37 0OGG PONCIN YACHTS EUR5 3.09 0KLO PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA DE PASTA EUR1 2.51 0FQ8 PORTUGAL TELECOM SGPS SA EUR0.35(REGD) 0.1256 0JDU PRECISE BIOMETRICS NPV 1.148 0MC5 PUBLIC POWER CORP S.A. EUR4.60 2.27 0JXG Q-FREE NOK0.38 5.6 0CHZ QSC AG NPV 1.686 0FRE QUEST FOR GROWTH NPV 6.5 0LY1 QUMAK-SEKOM PLN1 5.3 0CIJ RAISIO YHTYMA OYJ NPV(CNV)`V` 3.53 0K9N RALLYE EUR3 6.48 0MEF RAPALA VMC OYJ NPV 4.36 0KBV REALIA BUSINESS SA ORD EUR0.24 0.6602 0KBT REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA EUR1 2.358 0K69 RENO DE MEDICI SPA EUR0.49 SER`A` 1.044 0NQG REPSOL YPF SA EUR1 8.422 0J03 RETELIT SPA NPV 2.333 0FT3 RIBER EUR0.16 1.56 0MNA ROTO SMEETS NV EUR5 1.14 0MS5 S.A.G.A. EUR7(REGD) 2.038 0M6P S.E.S.SA FIDUCIARY DR EACH REP 1`A`SHS 7.109 0OFU SACYR VALLEHERMOSO SA EUR1 1.822 0O4N SAF HOLLAND NPV 6.695 0HHT SAF MAGELAN AD BGN1 3.945 0NJ5 SAFILO GROUP EUR5 0.9092 0IIO SARANTIS SA EUR1.53 9.03 0O2D SARAS RAFFINERIE SARDE SPA NPV 0.5535 0O1W SAS AB NPV 1.653 0IE9 SEMAPA SOC INVEST E GESTAO SGPS EUR1 8.9 0H0U SENSYS TRAFFIC AB NPV 1.417 0MPL SGL CARBON SE NPV 6.29 0KCC SLIGRO FOOD GROUP NV EUR0.06 5.28 0NQP SNAM RETE GAS EUR1 4.427 0J39 SOFIBUS NPV 4.555 0G73 SOFTING AG NPV 5.2 0NV0 SOGEFI EUR0.52 1.182 0MKO SOL MELIA S.A. EUR0.20 5.508 0G2Z SOLSTAD NOK2 7.603 0ML0 SONAE SGPS SA EUR1 0.673 0M0Q SOS CORPORACION ALIMENTARIA SA EUR1.5025 0.249 0MW2 STOCKMANN AB(OY) `B`EUR2 1.198 0G6W SYSTEMAT NPV 4.995 0M40 TALLINK GROUP AS EEK10 3.537 0G9J TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR0.52 6.705 0MV8 TECHNICOLOR SA EUR0.10 1.88 0GCB TECHNOTRANS AG NPV 0.0466 0ONY TECNOTREE OYJ NPV 0.76 0GA3 TELECOM ITALIA SPA(NEW) DI RISP EUR0.55 0.4062 0H6I TELECOM ITALIA SPA(NEW) EUR0.55 0.3598 0NKL TELEKOM AUSTRIA(TA) NPV 6.275 0NQT TELEVISION FRANCAISE(T.F.1) EUR0.20 6.963 0HXB TENARIS S.A. USD1 6.619 0OJX TERNA ENERGY SA EUR0.30 7.34 0JI9 THIN FILM ELECTRONICS ASA NOK0.11 0.6082 0G99 THROMBOGENICS NPV 2.64 0O1C THYSSENKRUPP AG NPV 9.626 0MMJ TOM TAILOR HOLDING AG NPV 0.271 0G8Z TOMORROW FOCUS AG NPV 1.975 0MKS TOMTOM NV NPV 9.585 0IXN TOUAX(TOUAGE INVESTISSEMENT) EUR8 9.22 0OCQ TRANSGENE NPV 2.49 0LBM TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIO ORD 6.156 0IYU TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIO ORD 0.6682 0GBH TRIGANO EUR4.25678 3.96 0KD1 TUBACEX EUR0.45 1.356 0KD2 TUBOS REUNIDOS SA EUR0.10 0.2456 0HWL UNIPETROL CZK100 4.8 0GDR UNIQA VERSICHERUNG AG NPV 6.355 0GHF VARVARESSOS SA EUR1(CB) 1.75 0GGK VESTJYSK BANK DKK10 2.805 0HZW VIEL & CIE EUR0.20 5.9 0GFN VIPA HOLDING NPV 3.687 0GGH VITTORIA ASSICURAZIONI EUR1 5.359 0OB3 VIVALIS EUR0.15 9.15 0KDD VOCENTO SA EUR0.20 1.05 0HL8 WALLENSTAM SER`B`NPV 4.52 0IKJ WARTSILA OYJ ABP EUR3.5 8.138 0O8X WIRE CARD AG NPV 0.6851 0GKA YIT OYJ NPV 4.845 0NR7 ZARDOYA-OTIS EUR0.10 5.45 0IJW ZENTIVA NV ORD EUR0.01 8.55 0J1Z ZON MULTIMEDIA SERVICIOS EUR0.01 2.81 0MJH ZUMTOBEL AG EUR10 6.73

If you are looking to open a trading account grab this once-in-a-lifetime offer. If you are looking for active options trading, then check out the Advance options trading course.

Pin 0 Shares