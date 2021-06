NYSE is the world’s largest stock exchange in terms of market capitalization. NYSE has 100’s of Penny stocks that can be actively traded.

There are few stocks that have given more than 10000% return in the last 3 years. Yes, that is more than 100x returns in just 3 years. This is the foremost reason for people to trade and invest in penny stocks.

Here we have compiled a list of 500+ penny stocks, that can be looked upon. But please ensure you do your own analysis before investing or opening any trading positions.

Penny stocks can be very risky, but with the high risk, we also have chances of high returns. I would rather do options trading than buying and selling penny shares.

NYSE Penny Stocks List:

New York Stock Exchange NYSE Penny stocks list, that is trading below $10. Some of these stocks might have moved up, you can keep track of those stocks. Look at the price as a motivation for considering Penny stocks. (Price as of 1 June 2021).

SL NO STOCK SYMBOL PRICE (IN $) 1 AAIC 3.69 2 ABEV 2.9 3 ACCO 8.34 4 ACH 7.91 5 ACI.W 1.68 6 ACN.W 1.46 7 ADT 9.63 8 AEG 4.16 9 AENZ 2.389 10 AFI 3.92 11 AGI 8.05 12 AGRO 7.34 13 AGS 5.2 14 AHC 2.25 15 AHT 3.18 16 AIV 4.72 17 AJA.W 3.19 18 ALT.W 2.26 19 ALTG 9.78 20 ALU.W 1.6 21 AM 8.23 22 AMB.W 4.41 23 AMC 8.63 24 AMPY 1.93 25 AMRX 4.93 26 ANH 2.54 27 AOD 9.09 28 AON.W 2.19 29 AP 6.51 30 APRN 9.54 31 APS.W 2.3 32 APTS 7.36 33 AR 7.61 34 ARC 2.02 35 ARCO 5.14 36 ARL 9.09 37 ARLO 8.34 38 AROC 9.2 39 ASA.W 1.27 40 ASC 3.2 41 ASG 8.58 42 ASP.W 1.66 43 ASX 6.89 44 AT 2.96 45 ATA.T 2.4499 46 ATA.W 1.05 47 AUY 4.74 48 AVA.W 1.78 49 AVAL 6.54 50 AWP 5.37 51 AXL 9.02 52 AXR 7.82 53 BAK 8.78 54 BBAR 2.83 55 BBD 4.68 56 BBDC 8.99 57 BBDO 4.17 58 BBVA 4.79 59 BBW 5.1 60 BCS 7.54 61 BCX 8.04 62 BDJ 8.35 63 BEDU 5.94 64 BEST 2.24 65 BFT.W 4.55 66 BGIO 9.17 67 BGR 7.51 68 BGY 5.96 69 BHR 5.14 70 BKD 4.9 71 BKT 6.13 72 BNED 6.41 73 BOA.W 2.13 74 BORR 0.93 75 BPT 3.19 76 BQ 9.06 77 BRFS 4 78 BSBR 7.47 79 BSM 8.67 80 BSMX 5.1 81 BSN.W 1.3399 82 BTU 4.3 83 BUR 8.54 84 BW 5.81 85 BXG 7.58 86 CAAP 4.04 87 CAP.W 1.32 88 CAS.W 1.4 89 CBH 9.995 90 CCA.W 1.9898 91 CCI.W 8.1 92 CCM 3.54 93 CCO 1.99 94 CCX.W 1.86 95 CDE 8.98 96 CEIX 8.51 97 CEL 4 98 CEL.P 0.35 99 CELP 3.26 100 CEN 9.7 101 CEPU 2.33 102 CEQ.P 8.06 103 CGA 5.76 104 CHMI 9 105 CHRA 3.56 106 CHS 2.25 107 CIA 6.05 108 CIF 2.54 109 CIG 2.6 110 CIG.C 3.08 111 CIO 9.59 112 CLA.W 2.53 113 CLI.W 5.4499 114 CLNC 8.08 115 CLNY 4.9 116 CLPR 7.24 117 CLS 8.49 118 CMCM 2.11 119 CMO 5.38 120 CMRE 8.05 121 CMU 4.48 122 CNF 3.16 123 CO 3.8 124 CORR 9.37 125 COTY 6.75 126 CPAC 8.1 127 CPG 2.82 128 CPLG 7.06 129 CPS.W 1.3 130 CRD.A 7.79 131 CRD.B 7.99 132 CRH.W 1.93 133 CRK 4.64 134 CRT 7.9 135 CSLT 1.61 136 CSPR 8.02 137 CTA.W 1.58 138 CTK 3.09 139 CTT 9.21 140 CVE 5.9 141 CVE.W 2.7 142 CX 6.07 143 CXE 5.02 144 CXH 9.87 145 CXW 6.94 146 DCF 8.73 147 DDF 9.3 148 DEH.W 1.35 149 DEX 9.58 150 DFN.W 1.5 151 DGN.W 3.68 152 DHF 2.96 153 DHT 5.3 154 DHX 2.51 155 DL 9.6 156 DLNG 2.51 157 DMS.W 1.3501 158 DMY.T 5.7 159 DMY.V 2.4 160 DNK 2.85 161 DNOW 8.08 162 DRH 8.81 163 DS 3.14 164 DSE 5.07 165 DSM 7.95 166 DSSI 6.19 167 DSX 2.24 168 DVD 2.12 169 EBR 5.32 170 EBR.B 5.46 171 EDD 6.12 172 EDF 8.11 173 EDI 8.79 174 EDN 3.49 175 EEX 4.27 176 EFL 9.16 177 EGY 2.22 178 EHT 9.79 179 ELVT 4.21 180 EMP.W 1.2 181 ENBL 5.46 182 ENIA 7.58 183 ENIC 3.77 184 ENLC 4.07 185 ENP.W 2.75 186 ENZ 2.77 187 EOD 4.98 188 EQD.W 1.7101 189 EQS 1.88 190 ERF 3.23 191 ERJ 6.77 192 ESGC 1.93 193 ESTE 5.46 194 ET 6.41 195 ETM 4.22 196 ETRN 6.69 197 ETW 9.66 198 EURN 7.87 199 EVC 3.24 200 EVF 6.52 201 EXG 8.74 202 EXK 4.76 203 EXPR 4.7 204 EXTN 4.36 205 FAI.W 2.6 206 FBP 9.62 207 FEDU 1.21 208 FEI 6.17 209 FENG 1.38 210 FGB 3.36 211 FGN.W 1.92 212 FI 2.85 213 FINV 3.49 214 FIV 9.19 215 FLNG 8.1 216 FLY 9.94 217 FMA.W 2.21 218 FMO 6.55 219 FPA.W 1.85 220 FPH 6.22 221 FPL 4.6 222 FRO 5.81 223 FRX.W 2.03 224 FSM 7.62 225 FSR.W 5.55 226 FST.W 1.66 227 FT 7.38 228 FTK 1.96 229 FUS.W 2.84 230 GAB 6.2 231 GB.W 2.34 232 GCI 4.21 233 GCV 6.31 234 GDL 9 235 GEL 6.08 236 GEN 0.6971 237 GEO 8.62 238 GER 8.39 239 GFI 9.87 240 GGB 4.47 241 GGT 8.32 242 GIK.W 3.92 243 GIM 5.59 244 GIX.P 0.4846 245 GIX.W 1.34 246 GLE.W 0.95 247 GLOG 3.89 248 GLOP 3.41 249 GNE 7.6 250 GNE-A 9.025 251 GNK 7.47 252 GNP.W 1.53 253 GNT 5.02 254 GNW 2.88 255 GOA.W 1.48 256 GOL 8.95 257 GPM 6.48 258 GPMT 9.64 259 GSA.W 3.3499 260 GTT 4.7 261 GUT 8.09 262 HBM 5.91 263 HCHC 3.56 264 HEXO 6.52 265 HGLB 6.73 266 HIE 8 267 HIG.W 1.55 268 HIL 2.14 269 HIM.W 4.36 270 HIO 4.91 271 HIX 6.84 272 HKIB 6.5 273 HL 5.62 274 HLX 4.25 275 HMY 4.53 276 HPX.W 1.37 277 HRTG 9.58 278 HT 8.08 279 HTP.W 1.6 280 HTY 5.6 281 HYB 8.84 282 HZA.W 1.75 283 HZN 9.14 284 HZO.W 1.86 285 IAC.W 3.81 286 IAE 9.18 287 IAG 3.4 288 ICD 4.38 289 ICL 5.46 290 IGA 8.67 291 IGD 5.38 292 IGR 7.11 293 IHD 7.63 294 IHIT 8.93 295 IHTA 9.07 296 IIA.W 1.32 297 IID 5.27 298 IMP.W 1.845 299 ING 9.06 300 INN 8.57 301 IO 2.82 302 IPO.V 4.18 303 IPO.Y 7.36 304 IPO.Z 4.31 305 IPV.W 3.85 306 IRR 2.7 307 IRS 4.22 308 ITCB 5.39 309 ITUB 5.41 310 IVC 9.35 311 IVR 3.94 312 JAX 7.24 313 JCO 8.25 314 JDD 8.76 315 JE 7.31 316 JEMD 7.75 317 JEQ 9.45 318 JFR 9.2 319 JHAA 9.86 320 JHB 9.26 321 JIH.W 2.8 322 JILL 4.28 323 JMM 7.18 324 JMP 4.2 325 JOF 8.83 326 JP 1.92 327 JPC 9.22 328 JPS 9.35 329 JQC 6.41 330 JRO 9.16 331 JRS 8.55 332 JT 3.14 333 JTA 9.61 334 JWS.W 2.71 335 KFS 4.52 336 KGC 6.98 337 KMF 6.12 338 KODK 9.87 339 KOS 2.41 340 KRP 8.74 341 KUKE 9.35 342 KYN 6.46 343 LAIX 1.77 344 LCI 8.43 345 LEA.W 3.88 346 LEAF 5.52 347 LEE 1.36 348 LEJU 2.52 349 LEO 8.56 350 LFT 3.19 351 LGV.W 6.2 352 LINX 6.93 353 LITB 2.51 354 LND 5.1 355 LNF.W 1.56 356 LOK.W 2.6 357 LOMA 5.35 358 LUB 2.89 359 LXU 3.4 360 LYG 1.82 361 MBI 6.52 362 MBT 9.12 363 MCN 7.02 364 MCR 8.77 365 MDLQ 8.75 366 MDLX 9.1 367 MFA 3.8 368 MFD 8.73 369 MFG 2.73 370 MFGP 5.92 371 MFM 6.69 372 MFV 5.88 373 MG 7.26 374 MGF 4.52 375 MGY 8.87 376 MHF 7.78 377 MIE 2.64 378 MIN 3.76 379 MITT 3.58 380 MMT 6.15 381 MN 5.97 382 MOGU 2.47 383 MPL.W 1.69 384 MPLN 8.22 385 MRC 7.04 386 MRO 7.56 387 MSD 9.34 388 MTL 1.77 389 MTL.P 0.5041 390 MTR 6.29 391 MUFG 4.64 392 MUX 1.2 393 MVF 9.32 394 MVO 3.89 395 MXE 9.1 396 NAT 2.85 397 NBR-A 9.41 398 NCV 5.83 399 NCZ 5.1 400 NEW 6.18 401 NEX 3.39 402 NEXA 8.18 403 NFH 8.47 404 NFH.W 2.03 405 NGA.W 7.85 406 NGL 2.73 407 NGS 8.12 408 NHA 9.85 409 NINE 2.69 410 NL 4.65 411 NLY 8.33 412 NM 3.44 413 NM-H 5.01 414 NMR 5.34 415 NNA 3.25 416 NOA 9.42 417 NOK 4.69 418 NR 2.52 419 NRGX 8.73 420 NRT 3.9 421 NRZ 9.76 422 NSC.W 1.2 423 NSCO 7.9 424 NSH.W 1.4499 425 NSL 5.4 426 NTP 7.02 427 NVGS 9.48 428 NWG 4.09 429 NWHM 5.35 430 NYC 9.65 431 OAC.Z 1.9 432 OCA.W 1.53 433 OIA 7.9 434 OIB.C 1.89 435 OII 8.94 436 OIS 5.78 437 ONE 3.77 438 ORC 5.34 439 ORN 5.62 440 OSG 2.07 441 OXY.W 9.08 442 PAC.W 2.45 443 PAN.W 2.65 444 PBF 9.5 445 PBI 9.27 446 PBT 3.42 447 PCF 8.57 448 PCK 9.06 449 PCP.W 2.062 450 PDA.W 2.89 451 PEI 2.65 452 PFN 9.97 453 PGRE 8.99 454 PHK 6.09 455 PHT 9.11 456 PHX 2.94 457 PIA.W 1.57 458 PIM 4.18 459 PIP.W 2.79 460 PMM 8.16 461 PMV.W 1.47 462 PPR 4.49 463 PPT 4.66 464 PRP.W 1.95 465 PRT 3.1098 466 PRTY 7.06 467 PUMP 8.55 468 PVL 1.59 469 PYN 9.02 470 PZN 8.43 471 QD 2.09 472 QEP 2.99 473 QUAD 4.63 474 QUOT 9.04 475 RBA.W 1.6 476 RCS 6.93 477 RENN 8.15 478 RES 4.6 479 RFP 7.97 480 RGS 9.69 481 RIC.W 2.419 482 RIG 3.21 483 RLH 3.42 484 RMO.W 6.65 485 RNGR 4.55 486 RPAI 9.51 487 RPL.W 1.24 488 RPT 9.52 489 RRC 9.34 490 RRD 2.4 491 RSI.W 8 492 RTP.T 3.01 493 RTP.W 3.17 494 RWT 8.95 495 RYAM 6.79 496 RYB 2.45 497 SAN 3.01 498 SAND 6.58 499 SB 1.66 500 SBG.W 1.4 501 SBI 9.31 502 SBOW 5.65 503 SBS 7.73 504 SCP.W 1.46 505 SCV.W 1.64 506 SCX 4.43 507 SD 4.38 508 SEA.W 1.4999 509 SFE 6.88 510 SFL 6.34 511 SFT.W 1.605 512 SGU 9.59 513 SID 6.07 514 SJT 3.63 515 SLCA 8.58 516 SM 8.46 517 SMFG 6.34 518 SMHI 2.9 519 SMM 4.68 520 SNP.W 2.9398 521 SNR 5.46 522 SOA.W 2.31 523 SOGO 8.39 524 SOI 9.16 525 SOS 2.4 526 SPF.W 2.63 527 SPN.W 2.2 528 SPR.W 2.3 529 SQNS 8.19 530 SRL 7.36 531 SRT 8.54 532 SSL 9.98 533 STG 1.19 534 STI.W 3 535 STON 2.96 536 SUP 4.54 537 SUPV 1.78 538 SWN 3.75 539 SWZ 9.16 540 SXC 5.13 541 TAC 8.82 542 TAC.W 1.39 543 TALO 8.83 544 TDW.A 1.26 545 TDW.B 1.08 546 TEF 4.39 547 TEI 7.64 548 TEO 6.57 549 TGS 5.2 550 TIN.W 1.8999 551 TK 2.43 552 TKC 5.54 553 TLYS 9.9 554 TMST 4.99 555 TNP 8.32 556 TPG.W 8.23 557 TPRE 9.34 558 TRE.W 2.18 559 TREC 6.53 560 TSI 5.59 561 TSQ 9.33 562 TTI 1.2 563 TV 8.19 564 TWI 6.7 565 TWN.W 1.61 566 TWO 6.24 567 UGP 4.24 568 UMC 9.28 569 USA 6.89 570 USDP 5.23 571 USX 6.93 572 UTI 6.21 573 UWM.W 2.31 574 UWMC 9.96 575 VEDL 9.13 576 VEL 7.2 577 VET 4.54 578 VGA.W 2.76 579 VHC 6.11 580 VIST 2.6 581 VIV 8.46 582 VNCE 7.82 583 VNTR 4.21 584 VOC 2.61 585 VST.A 0.5 586 VVR 4.16 587 VYG.W 2.39 588 WEI 1.45 589 WIT 6.51 590 WMC 3.04 591 WPF.W 2.3 592 WSR 8.09 593 WTI 2.6 594 WTTR 5.13 595 XAN 4.07 596 XFLT 7.93 597 XIN 2.37 598 XL.W 7.47 599 XPO.W 2.18 600 XYF 2.15 601 YAC.W 1.84 602 YPF 3.98 603 YRD 3.46 604 ZTR 8.68

