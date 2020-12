Our markets have seen superb rally, nifty moving from 7500 to an all-time high of 12800. There are investors who are still looking to invest in the markets but couldn’t find proper stocks.

One simple approach should be to buy those stocks which are already trading cheap of their prices are low. Now since the prices are already low, they may not fall a lot. But if these stocks start to rise, they may become the next multi-bagger stock.

This lowest price shares can be a small-cap company or midcap company, it really doesn’t matter if it gives multi-bagger returns.

Lowest price shares chart 2021

Lowest Price Share List:

Lowest Price Share list, trading between Rs.20 and Rs.100. But some of these stocks may have gone way too high, I have not removed those stocks from this list. Look at the price as a motivation for investing in these low price shares. (Price as of 12 November 2020).

SERIAL NUMBER STOCK SYMBOL (NSE) PRICE (IN INDIAN RUPEES) 1 20MICRONS 30.7 2 63MOONS 72.7 3 AAKASH 53.1 4 AARON 30.5 5 AARVI 36.9 6 ABAN 22.9 7 ABCAPITAL 74 8 ACE 74.7 9 ADANIPOWER 36.05 10 ADSL 23.2 11 ADVANIHOTR 44.7 12 AGARIND 82.6 13 AGRITECH 26.6 14 AJMERA 90.2 15 ALEMBICLTD 88.75 16 ALKALI 47.6 17 ALOKINDS 24.55 18 AMJLAND 22 19 ARCHIDPLY 25.15 20 ARIES 80 21 ARIHANTSUP 22.35 22 AROGRANITE 29.2 23 ARROWGREEN 44.6 24 ARVIND 39.05 25 ARVSMART 90.35 26 ASAL 21.5 27 ASHAPURMIN 76.05 28 ASHIANA 80.75 29 ASHOKA 69.25 30 ASHOKLEY 90.1 31 ASIANHOTNR 56.7 32 ASTRON 43.5 33 AURIONPRO 70 34 AUSOMENT 63.9 35 AUTOIND 27.4 36 AVTNPL 42.8 37 AXISCADES 43.8 38 AXISGOLD 44.18 39 AYMSYNTEX 28.8 40 BALAJITELE 60.1 41 BANARBEADS 54.3 42 BANCOINDIA 93.6 43 BANKA 38.15 44 BANKBARODA 45.65 45 BANKINDIA 40.55 46 BANSWRAS 73.4 47 BASML 86.95 48 BEL 94.25 49 BEPL 91.8 50 BGRENERGY 32.1 51 BHAGYAPROP 23.45 52 BHARATGEAR 50.1 53 BHARATWIRE 22.6 54 BHEL 28.1 55 BIRLACABLE 48.45 56 BIRLAMONEY 42.1 57 BLS 79.7 58 BODALCHEM 65 59 BOMDYEING 64.6 60 BRNL 29.55 61 BROOKS 56.65 62 BSHSL 94.8 63 CANBK 91.9 64 CAPTRUST 56.65 65 CEREBRAINT 27.9 66 CGPOWER 34.85 67 CHENNPETRO 79.3 68 CINELINE 31.5 69 CLEDUCATE 57.4 70 CMICABLES 35.1 71 CONFIPET 25.2 72 CONSOFINVT 33.6 73 CORALFINAC 20.1 74 CORDSCABLE 38.75 75 CREST 84.1 76 CTE 29.4 77 CYBERTECH 77.2 78 DAAWAT 49.8 79 DAMODARIND 22.35 80 DATAMATICS 67.4 81 DBCORP 74.85 82 DCBBANK 89.8 83 DCMNVL 28 84 DEN 69.2 85 DOLAT 45.25 86 DONEAR 24.65 87 DPWIRES 72.15 88 DSSL 37.3 89 DVL 59.75 90 DWARKESH 27.35 91 EDELWEISS 54.15 92 EIHOTEL 81.35 93 EKC 29.4 94 ELECON 27.2 95 ELECTCAST 20.95 96 ELECTHERM 90.45 97 EMAMIPAP 65.2 98 EMAMIREAL 42.35 99 EMKAY 61.35 100 EMMBI 71.15 101 ENGINERSIN 70.75 102 EQUITAS 49.5 103 EQUITASBNK 33.55 104 FACT 48.5 105 FCL 38.4 106 FEDERALBNK 56.3 107 FILATEX 27.4 108 FLFL 74.1 109 FRETAIL 68 110 FSC 84.05 111 FSL 74.35 112 GAIL 93.05 113 GALLANTT 31.7 114 GALLISPAT 27.4 115 GANESHHOUC 26.75 116 GANGESSECU 43 117 GATI 72.15 118 GAYAPROJ 25.35 119 GDL 97.85 120 GEECEE 72.65 121 GENESYS 49.75 122 GENUSPOWER 26.25 123 GEOJITFSL 39.7 124 GET&D 90 125 GFLLIMITED 80.95 126 GILLANDERS 30.95 127 GIPCL 67.3 128 GLOBALVECT 45.3 129 GLOBE 56.05 130 GMDCLTD 42.35 131 GMRINFRA 24.4 132 GOKEX 70.75 133 GOLDBEES 44.26 134 GOLDENTOBC 21.8 135 GOODLUCK 41.8 136 GPPL 90.15 137 GPTINFRA 28.6 138 GRAVITA 43.3 139 GREAVESCOT 71.85 140 GREENPANEL 83.85 141 GREENPLY 94.7 142 GSCLCEMENT 30.1 143 GSFC 62.9 144 GSS 37.1 145 GULFPETRO 35.25 146 GULPOLY 80.5 147 HARRMALAYA 92.25 148 HATHWAY 28 149 HBLPOWER 21.95 150 HEMIPROP 63 151 HERCULES 95.75 152 HINDCOPPER 35.1 153 HINDNATGLS 27.3 154 HINDOILEXP 67.2 155 HISARMETAL 76.7 156 HITECHCORP 88.7 157 HMVL 50.85 158 HOVS 29.4 159 HPL 28.7 160 HSCL 45.95 161 HSIL 85 162 HUDCO 32.85 163 IBREALEST 55.1 164 IBULISL 53.95 165 ICEMAKE 68.75 166 ICICIB22 27.84 167 ICICIGOLD 45.3 168 ICICIM150 69.25 169 ICICIMCAP 69.14 170 ICICINV20 63.22 171 ICICINXT50 29.5 172 IDBI 37.1 173 IDFC 31.05 174 IDFCFIRSTB 32.95 175 IIFL 92.05 176 IIFLSEC 40.3 177 IITL 51.5 178 INDIANB 61.95 179 INDIANCARD 97.35 180 INDORAMA 24.7 181 INDOTECH 87.05 182 INDRAMEDCO 49 183 INDSWFTLAB 49.55 184 INDTERRAIN 29 185 INFIBEAM 85.95 186 INOXWIND 37.2 187 INSPIRISYS 26.15 188 INTENTECH 32.95 189 IOC 85.3 190 IRCON 80.55 191 ISFT 72.8 192 ITDCEM 49.9 193 IVP 48.55 194 IZMO 34.9 195 JAGRAN 36.85 196 JAGSNPHARM 40.4 197 JAICORPLTD 85.75 198 JAMNAAUTO 48.15 199 JAYAGROGN 96.05 200 JAYSREETEA 61.65 201 JINDALSAW 64 202 JINDRILL 71 203 JINDWORLD 49.65 204 JKPAPER 90.9 205 JKTYRE 79.15 206 JMA 29.95 207 JMCPROJECT 48.75 208 JMFINANCIL 75.9 209 JSL 59.2 210 JSWENERGY 61.15 211 JTEKTINDIA 76.95 212 JUMPNET 24.7 213 KABRAEXTRU 75.9 214 KAMATHOTEL 31.3 215 KAMDHENU 72.75 216 KANORICHEM 38.1 217 KARDA 97.4 218 KARURVYSYA 36.15 219 KCP 67.15 220 KELLTONTEC 50.5 221 KESORAMIND 41.35 222 KEYFINSERV 68.8 223 KHAICHEM 20.85 224 KIRLFER 93.85 225 KOKUYOCMLN 66.45 226 KOTAKNV20 64.45 227 KOTHARIPRO 62.1 228 KPITTECH 98.05 229 KREBSBIO 84.95 230 KTKBANK 44.3 231 KUANTUM 40.4 232 L&TFH 69.5 233 LAMBODHARA 28.35 234 LASA 76.75 235 LEMONTREE 30.6 236 LFIC 60 237 LIBAS 29.15 238 LICNETFGSC 21.74 239 LOKESHMACH 20.9 240 LOTUSEYE 30.15 241 LOVABLE 63.25 242 LUMAXTECH 95.4 243 MAANALU 75.9 244 MACPOWER 61.3 245 MADHAV 26.2 246 MAGADSUGAR 96.5 247 MAGMA 47.25 248 MAHASTEEL 99.1 249 MALUPAPER 24.4 250 MANAKSIA 38.3 251 MANALIPETC 31.05 252 MANGCHEFER 34.5 253 MANINDS 73.2 254 MANINFRA 25.8 255 MARATHON 65.75 256 MARKSANS 49.1 257 MAWANASUG 23.2 258 MAXIND 59.1 259 MAXVIL 38.1 260 MCDHOLDING 23.35 261 MCL 60.9 262 MCLEODRUSS 21.75 263 MEGH 75.9 264 MINDACORP 71.45 265 MINDTECK 29.25 266 MIRZAINT 48.85 267 MMP 79.1 268 MOREPENLAB 27.5 269 MRO-TEK 20.75 270 MRPL 27.75 271 MUKANDLTD 45.7 272 MUKTAARTS 27.85 273 MUNJALAU 56.05 274 NACLIND 40.8 275 NAHARCAP 62.4 276 NAHARINDUS 26.45 277 NAHARPOLY 81.55 278 NAHARSPING 41.1 279 NATIONALUM 34.05 280 NAVKARCORP 25.65 281 NAVNETEDUL 79.55 282 NBCC 24.5 283 NBVENTURES 49.85 284 NCC 38.05 285 NDL 20.55 286 NDTV 30.05 287 NELCAST 60.55 288 NETFCONSUM 56.44 289 NETFDIVOPP 29.4 290 NETFIT 21.57 291 NETFLTGILT 22.27 292 NETFMID150 68.77 293 NETFNV20 65.4 294 NETWORK18 34.15 295 NFL 33.45 296 NHPC 20.85 297 NLCINDIA 51.05 298 NMDC 91.05 299 NRBBEARING 69.95 300 NTPC 90.8 301 OIL 91.9 302 OLECTRA 61.75 303 OMAXAUTO 39.65 304 OMAXE 68.8 305 ONGC 71.55 306 ONMOBILE 41.7 307 ONWARDTEC 61.3 308 ORBTEXP 59.7 309 ORIENTCEM 66.85 310 ORIENTHOT 21.1 311 ORIENTLTD 69.95 312 PALASHSECU 28 313 PALREDTEC 27.55 314 PANACHE 42.05 315 PANAMAPET 57.85 316 PATINTLOG 22.2 317 PFOCUS 38.05 318 PIONEEREMB 21.35 319 PITTIENG 41.6 320 PNB 29.1 321 PNBGILTS 42.95 322 PPL 73.6 323 PRABHAT 65.25 324 PRAJIND 74.8 325 PRAKASH 40.8 326 PRAXIS 37.2 327 PRECAM 33.9 328 PREMIERPOL 24.25 329 PRICOLLTD 54.75 330 PRIMESECU 44.95 331 PRSMJOHNSN 78.15 332 PTC 52.7 333 PTL 37.15 334 PURVA 53.65 335 RAJTV 34.05 336 RAMASTEEL 44.15 337 RAMKY 30.35 338 RCF 45.75 339 REFEX 50.5 340 RELIGARE 51.4 341 REMSONSIND 83.9 342 RICOAUTO 28.95 343 ROHLTD 65.65 344 RPPINFRA 43.05 345 RSSOFTWARE 20.65 346 RSWM 89.35 347 RUCHIRA 46.1 348 RUSHIL 86.25 349 SADBHAV 46.75 350 SAIL 39.55 351 SAKAR 84.05 352 SALONA 62.2 353 SANGAMIND 50.3 354 SANGHIIND 30.95 355 SANGHVIMOV 81.85 356 SANGINITA 34.65 357 SATIA 94.15 358 SATIN 58.95 359 SCHAND 63.95 360 SCHNEIDER 72.6 361 SCI 51.95 362 SDBL 24.8 363 SEYAIND 63.3 364 SHALBY 91.35 365 SHALPAINTS 68.15 366 SHEMAROO 52.7 367 SHIL 95.4 368 SHIVAMILLS 23 369 SHIVATEX 81.5 370 SHRADHA 53.55 371 SHREDIGCEM 59 372 SHREEPUSHK 99.35 373 SHREYANIND 70.5 374 SHREYAS 58.35 375 SIMPLEXINF 29.85 376 SINTERCOM 79.95 377 SJVN 22.15 378 SKIPPER 47.85 379 SKMEGGPROD 43.4 380 SMARTLINK 71.5 381 SMSPHARMA 84.4 382 SNOWMAN 41.9 383 SOMICONVEY 20.3 384 SORILINFRA 75.75 385 SOUTHWEST 33.8 386 SPECIALITY 35.6 387 SPENCERS 72.8 388 SPICEJET 55 389 SPLIL 28.1 390 SRPL 31.15 391 STARCEMENT 84.2 392 STARPAPER 91.25 393 STCINDIA 58.2 394 STEELCITY 31.5 395 STEELXIND 33.3 396 STEL 58 397 SUNDARMHLD 54.85 398 SUNFLAG 48.15 399 SUPERHOUSE 87.05 400 SUTLEJTEX 28.2 401 SUVEN 48.1 402 TAINWALCHM 60.55 403 TAKE 41.35 404 TARMAT 37.3 405 TATAMTRDVR 61.75 406 TATAPOWER 55.6 407 TATASTLBSL 28.65 408 TBZ 45.55 409 TEJASNET 90.3 410 TERASOFT 29.85 411 TEXINFRA 36.7 412 TEXRAIL 24.1 413 TFCILTD 41 414 THOMASCOOK 34.15 415 TIMESGTY 21.05 416 TIMETECHNO 39.05 417 TIRUMALCHM 81.8 418 TNPETRO 38.85 419 TOKYOPLAST 63.7 420 TOTAL 38.6 421 TOUCHWOOD 42.65 422 TRF 77.55 423 TRIGYN 49.2 424 TRITURBINE 71.65 425 TRIVENI 66.8 426 TTL 36.75 427 TV18BRDCST 28.15 428 TVSELECT 96.7 429 TWL 42.5 430 UFO 73.85 431 UJJIVANSFB 32.3 432 UMANGDAIRY 42.9 433 UNIENTER 60.05 434 UNIONBANK 24.75 435 UNIVASTU 31.85 436 USHAMART 24.55 437 UTTAMSUGAR 83.25 438 V2RETAIL 51 439 VAISHALI 32.25 440 VAKRANGEE 26.65 441 VARDHACRLC 30.25 442 VETO 44.9 443 VLSFINANCE 55.25 444 VSSL 78.3 445 WALCHANNAG 52.7 446 WEBELSOLAR 21.4 447 WEIZMANIND 31.85 448 WELENT 75.65 449 WELSPUNIND 65.55 450 WORTH 40.5 451 XCHANGING 68.85 452 XPROINDIA 30.05 453 ZENITHEXPO 41.3 454 ZENTEC 76.65 455 ZODIACLOTH 99.7 456 ZODJRDMKJ 23.3 457 ZUARI 81.7 458 ZUARIGLOB 48.75

